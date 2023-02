Strogonoff de cogumelo servido em um prato raso de cor bege, com borda e detalhes em dourado. Sobre o prato, que está numa mesa de madeira, há uma folhinha decorativa. Foto: Leonardo Souza | Estadão Por Redação Paladar Strogonoff de cogumelos Essa receita do Rendez Vous, é uma opção muito gostosa e tem zero lactose Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Esse strogonoff de cogumelos, da chef Adriana Silveiro, é uma opção ideal para quem procura um prato zero lactose ou que faz uma dieta mais restritiva. É, de quebra, uma ótima opção vegetariana. Esse strogonoff usa no lugar do creme de leite, o cream cheese zero lactose. É um prato bem rápido e fácil de fazer, mais do que os tradicionais que levam carne ou frango. O cogumelo é um ingrediente que perde muita água, conforme diminui seu tamanho. É normal que ele enxugue mesmo e perca um pouco de gramatura. Uma dica da chef é, ao fazer o caldo de legumes, usar sempre ingredientes naturais e fazer o seu próprio caldo em casa. Pode-se usar cascas de cebola, cenoura ou qualquer outro legume de sua preferência. O ideal é colocar na água e deixar fervendo, retirando o excesso dos ingredientes. Depois disso, é legal colocar em uma forminhas de gelo. Assim, você pode congelar e retirar apenas a quantidade que for utilizar, evitando o desperdício. Achou interessante? Que tal reproduzir essa receita em sua casa? O preparo dura apenas dez minutos. É vapt-vupt.. Confira o passo a passo: