Strogonoff de ovos Foto: Casa di Maria Por Redação Paladar Strogonoff de ovos Confira essa receita bem prática, da chef Maria Fátima Machado Vaz Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Garanto que você já experimentou diversos tipos de strogonoff, desde strogonoff de carne, frango e frutos do mar. Que tal experimentar uma receita diferente, que é rápida e fácil de fazer? Aposte no strogonoff de ovos, nós garantimos que é tão gostoso quanto seu próprio nome. Esse prato, de origem russa, se espalhou pelo mundo e caiu bem no colo dos brasileiros. As histórias contam que essa receita foi a criação de um chef francês, que atendia a família russa Stroganov. O Conde Grigory Stroganov tinha um grande problema dentário, e pediu para que o chef adaptasse uma receita conhecida como “fricassé de boeuf”, cortando carne em tiras pequenas e misturando com creme de leite. Diferente da receita que originou o seu próprio nome, essa receita da chef Maria Fátima, da Casa di Maria, é feito com ovos, champignon, cebola e creme de leite. Que tal conhecer essa variedade e investir em seu cardápio caseiro? Confira o passo a passo: