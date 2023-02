Beba este suco de uva verde com água de coco para você se manter hidratado no Carnaval Foto: Werther Santana | Estadão Por Redação Paladar Suco de uva verde com água de coco Esta bebida é refrescante e uma ótima opção para se manter hidratado Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Você já provou água de coco com uva verde? Se não, experimente, pois esta mistura é uma ótima opção para se manter hidratado nesta época de Carnaval. Para facilitar sua vida, pedimos para a nutricionista Gabriela Cilla te ensinar o modo de preparo do suco de uva verde com água de coco. A receita é tão fácil, que você só precisará de suco de uva verde, água de coco e um copo que você escolha para servir.