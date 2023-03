Suspiro de chocolate Foto: Rodolfo Regini Por Redação Paladar Suspiro de chocolate Sozinho ou como decoração de bolo, esse suspiro de chocolate é um doce irresistível Dificulade Médio Tempo de preparo Reserve um tempinho Rendimento 2 porções

O suspiro é um doce bem popular em muitos países e regiões. Ideal para servir como decoração de bolo ou torta, esse de chocolate, além de gostoso, é super leve. A receita é bem fácil de ser feita, levando ovo, açúcar, limão, baunilha e cacau em pó. Além do sabor, fica uma decoração super bonita. A chef Ludmila Nogueira, da Douceur, dá algumas dicas para os que querem alterar o sabor ou têm dificuldades para encontrar alguns ingredientes. Aqueles que desejam mudar o sabor do chocolate, é só retirar o cacau em pó e utilizar outros ingredientes salpicados, como nozes, pistache ou lavandas. Caso você não encontre o açúcar impalpável, pode também substituir pelo açúcar de confeiteiro, misturado com uma colher de chá de amido de milho. A chef sugere um tempo de forno genérico, mas o tempo de secagem pode variar de acordo com seu forno e o tamanho do suspiro pingado. Apesar de tudo, é muito importante que ele esteja completamente seco e crocante ao tirar do forno. Gostou? A receita é bem simples de fazer. Vale a pena conferir o passo a passo: