Tiramisú Foto: Carole Crema Por Redação Paladar Tiramisú da Carole Crema Com iogurte natural, vinho do Porto e chocolate meio amargo, essa tiramisú é uma novidade Dificulade Médio Tempo de preparo Reserve um tempinho Rendimento 6 porções

Esse tiramisú, da Carole Crema, é um pouco diferente das receitas originais que estamos acostumados. Feito com nata, iogurte natural, vinho e biscoito champagne sem açúcar, é uma ótima opção para renovar o paladar. Para a execução desse tiramisú, a chef deu algumas dicas para chegar ao ponto perfeito. A primeira dica: é interessante bater as gemas com o açúcar de confeiteiro, até que se obtenha um creme claro e bem aerado. Por ser um açúcar extra fino, ele se dissolve rapidamente e evita o efeito “granulado” nas gemas. Outra dica legal para a receita de tiramisu é que, na hora de substituir o creme mascarpone, deve-se misturar a nata ao iogurte natural com a ajuda de um fouet, batendo rapidamente até que se obtenha uma massa firme e consistente. Quando retirado da batedeira, deve-se juntar o creme substituto do mascarpone às gemas delicadamente. Em seguida, deve-se utilizar o método “coupé”, que é acrescentar delicadamente o creme batido. Agora que você já tem as preciosas orientações e a receita também, que tal colocar a mão na massa e fazer essa sobremesa diferente e saborosa? Veja o modo de preparo: