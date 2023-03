Tiramisú Foto: Ligia Skowronski Por Redação Paladar Tiramisú do Basilicata Feito com queijo e cacau em pó, a receita de tiramisú do Basilicata vai te conquistar Dificulade Fácil Tempo de preparo Reserve um tempinho Rendimento 10 porções

O tiramisú é uma sobremesa italiana fantástica. Tradicionalmente, a receita é feita com biscoitos champanhe mergulhados no café, queijo mascarpone e cacau em pó. É um doce perfeito para dias mais frios, em que estamos reunidos com a família. O nome desse doce significa “me levante” ou “me anime”, por conta do uso de cafeína tanto no café, quanto no cacau em pó, que são alguns dos ingredientes utilizados. Existem diversas variações dessa receita, mas essa que trouxemos é a receita original. O chef Rafael Lorenti, do Basilicata, explica o modo de preparo dessa sobremesa, que é super fácil de fazer. Sucesso garantido! Confira: