Tiramisú Foto: Dhomus Restaurante Por Redação Paladar Tiramisú do Dhomus Polvilhado com cacau em pó, essa receita de tiramisú é de dar água na boca Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 10 porções

Se você está procurando a sobremesa que é a cara da Itália, nós temos a opção perfeita. É o tiramisú, um doce italiano da gema! Feito com camadas de biscoito champanhe embebidos em café, com um delicioso creme de queijo e cacau em pó, essa receita é divina. Existem diversas variações dessa receita é essa que trouxemos é do Dhomus Restaurante, feita com adição do licor de amaretto. Que tal preparar essa travessa recheada de gostosura e levar para um almoço em família? Veja abaixo o modo de preparo: