Tomate cereja assado com iogurte Foto: Alex Silva / Estadão Por Patricia Ferraz Tomate cereja assado com iogurte Confira esta receita simples para passar pouco tempo na cozinha durante o feriado Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Mesmo que não seja fanático por bloquinhos e bailes de carnaval, são poucas as chances de você querer passar muitas horas na cozinha nesse feriado. Então, a receita de hoje não poderia ser mais leve e simples – tomate assado e iogurte gelado. Não sei quem foi o primeiro a fazer essa combinação, mas ela aparece em vários livros de receita americanos. É só regar com bastante azeite, temperar com sal, pimenta e servir com fatias de pão de fermentação natural, torradas ou até como parte de uma salada. O iogurte grego é mais encorpado e menos ácido, o que faz toda a diferença nesse caso. Mas, se quiser usar o iogurte comum, o truque é colocar para escorrer na geladeira por uma hora, aproximadamente, em uma peneira forrada com um guardanapo.