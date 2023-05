Tomate recheado: veja 3 receitas simples

O tomate recheado é uma ótima opção para quem ama pratos versáteis e está a fim de inovar nas refeições do dia a dia. Feito no forno, a principal qualidade do tomate recheado é que ele pode ser preenchido com seus ingredientes preferidos, como vegetais, hortaliças, carnes vermelhas e brancas.

Para te ajudar a fazer boas escolhas entre as infinitas possibilidades de recheios para o tomate, a chef Zenir Dalla Costa, que é diretora de gastronomia do Senac, selecionou três receitas de tomate recheado para você impressionar os amigos e a família: tomate recheado com mix de cogumelos, tomate recheado com ragu de linguiça e queijo e tomate recheado com uma salada refrescante de frango.

Tomate recheado com mix de cogumelos

Tomate recheado com cogumelos Foto: Tiago Queiroz

A textura macia e agradável dos cogumelos combina muito bem com a casquinha do tomate recheado. Para que seus cogumelos fiquem ainda mais saborosos, a chef Zenir sugere saltear o shitaki e o shimeji na frigideira com manteiga e um pouco de conhaque ou vinho branco. Confira aqui o passo a passo dessa receita de tomate recheado com mix de cogumelos.

Tomate recheado com ragu de linguiça e queijo

Tomates recheados com linguiça e mussarela Foto: Tiago Queiroz

Agora, se preferir rechear seu tomate com carne, essa receita de tomate recheado com ragu de linguiça e queijo com certeza é a escolha certa. A dica da chef Zenir para que seu ragu fique ainda mais saboroso é simples: corte a linguiça em gomos bem pequenos, atpe que na panela os pedaços lembrem uma carne moída.

Tomate recheado com salada refrescante de frango

Tomate recheado com salada de frango Foto: Tiago Queiroz

Para dias mais quentes, a chefe Zenir sugere uma receita de tomate recheado com salada refrescante de frango. O diferencial dessa receita está na crocância da salada e no sabor especial do frango, que é temperado com páprica, cominho e azeite.