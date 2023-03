Bolo de amêndoas Foto: Mônica Quinta Por Redação Paladar Torta caprese Feita com farinha de amêndoas, a torta caprese é um delicioso bolo de chocolate sem glúten Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 10 porções

Essa receita é a cara da Itália… dá até para sentir a brisa das ruas e o som dos italianos conversando. Se trata da torta caprese - um bolo de chocolate, feito com farinha de amêndoas. De fácil preparo, é uma opção incrível para um café da tarde. Feita sem farinha de trigo, ela é a opção perfeita para aqueles que não podem comer glúten ou possuem algum tipo de restrição alimentar. Densa e úmida, a torta caprese tem a mesma textura de um brownie, sendo uma ótima opção de substituição. Uma sugestão legal é servir a torta de chocolate com uma bola de sorvete e um pouco de açúcar polvilhado. Além de torná-la mais bonita, esses complementos enriquecem o sabor. A torta caprese agrada a todos os sabores e paladares. Bem fácil de ser feita, a receita compartilhada pelo Alexandre Nogueira, do Restaurante Santo Colomba, tem os passos bem explicadinhos. Confira o modo de preparo e se delicie!