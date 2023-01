A ceia de Natal sempre é repleta de pratos que são a cara da festividade e de doces, sejam eles de frutas ou de chocolate.

Desta vez, entramos em contato com o Mantra Restaurante e pedimos para o time de chefs compostos por Daniel Agatti, que cuida do turno da noite da casa; Ivan Martins, quem é também proprietário do restaurante; e Mariana Muniz, gerente do estabelecimento e responsável por idealizar esta receita.

A torta de chocolate e castanhas é ideal para você servir em sua ceia de Natal, já que não é muito doce, por causa da ganache e ainda tem um toque de laranja, o que deixa tudo mais gostoso.

Separe os ingredientes, siga o passo a passo e vamos botar as mãos na massa! Essa receita vale muito a pena.

A torta de chocolate com nozes da chef Mariana Muniz vai deixar sua ceia ainda mais gostosa Foto: Mariana Muniz | Mantra Restaurante

Ingredientes Massa 250 g de farinha de trigo

½ xícara de castanha-de-caju

10 g de canela em pó

5 g de cardamomo em pó

10 g de gengibre em pó

12 5ml de óleo de coco sem sabor gelado Ganache de chocolate 500 g de chocolate amargo vegano

240 ml de creme de leite vegetal de caixinha

Rapas de uma laranja

Raspas de 1 limão siciliano

5 ml de conhaque Preparo Massa 1 Triture bem as castanhas-de-caju.

2 Misture todos os ingredientes até chegar ao ponto de uma massa homogênea.

3 Espalhe a massa dentro de uma forma redonda de fundo falso.

4 Leve para gelar Veja mais Ganache de chocolate 1 Derreta o chocolate.

2 Misture com o creme de leite vegetal.

3 Adicione as raspas da laranja e do limão.

4 Incorpore o conhaque.

5 Mexa bem.

6 Deixe esfriar em temperatura ambiente.

7 Leve para a batedeira.

8 Bata por, aproximadamente, 8 minutos, até o chocolate ficar bem aerado.

9 Despeje a ganache dentro da massa que você havia moldado.

10 Decore com castanhas de sua preferência.

11 Sirva gelada. Veja mais

