Ficou com vontade de preparar uma tortinha? Aprenda a receita de torta de chocolate sem glúten elaborada pela chef Cris Muratori, chef do Bake and Cake Gourmet.

A receita é simples e prática, além de ser perfeita para quem tem intolerância a glúten. O recheio leva baunilha e chocolate picado, e o resultado é cremoso, no ponto certo.

Você não vai perder essa oportunidade, né? Confira o passo a passo e prepare essa delícia em casa:

Torta de chocolate sem glúten

Ingredientes Massa ¾ de xícara (chá) de mix de farinhas sem glúten

¾ de xícara (chá) de farinha de amêndoas

2 colheres (chá) de açúcar mascavo

2 colheres (sopa) de cacau em pó

Sal a gosto

100 g de manteiga sem sal

1 ovo

3 colheres (chá) de água gelada Recheio 200 g de chocolate picado

⅔ de xícara de creme de leite

80 ml de leite

2 ovos

Sal a gosto

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

1 colher (chá) de extrato de baunilha

1 colher (sopa) de manteiga sem sal Decoração Confeitos de chocolate a gosto

Frutas vermelhas a gosto

Folhas de hortelã a gosto

Pistache a gosto Preparo Massa 1 No processador, ou em uma tigela, coloque todos os ingredientes secos (farinhas, açúcar mascavo, cacau e sal).

2 Misture bem na tigela ou pulse no processador.

3 Em seguida, adicione a manteiga em cubos, gelada.

4 Mexa bem ou triture com os secos até incorporar.

5 Acrescente o ovo, processe ou misture.

6 Por último, junte a água gelada, mexa bem ou continue processando até formar uma bola homogênea e que desgrude das mãos.

7 Ajuste o ponto se necessário: adicione mais farinha sem glúten e farinha de amêndoas, em proporções iguais, se necessário, para dar o ponto.

8 Abra a massa, primeiramente com o rolo, sobre um plástico, deixando com 0,5 cm de espessura e menor do que o tamanho da forma.

9 Acomode na(s) forma(s) e dê sequência com as mãos até obter uma espessura fina na base, com bordas reforçadas.

10 Cubra com plástico-filme em contato e nivele bem.

11 Leve para gelar por 30 minutos.

12 Enquanto isso, prepare o recheio. Veja mais Recheio 1 Em uma panela, em fogo baixo, aqueça sem ferver o leite e o creme de leite.

2 Retire a panela do fogo e junte o chocolate em pedaços ou em gotas (callets).

3 Mexa para derreter completamente, se necessário use um batedor de arame.

4 Em seguida, junte a manteiga. Deixe derreter, mexa para incorporar.

5 Deixe esfriar um pouco.

6 Adicione os ovos, um a um, incorporando bem após cada adição.

7 Em seguida junte os demais ingredientes do recheio.

8 Misture bem, se necessário use o batedor de arame, para que fique bem liso.

9 Reserve.

10 Preaqueça o forno a 180ºC. Veja mais Montagem 1 Retire a massa da torta da geladeira. Ela deve estar bem firme. Remova o plástico.

2 Coloque o recheio reservado - ele deve preencher toda a cavidade, ficando a 0,5cm abaixo da borda.

3 Leve para assar no forno preaquecido por 20 minutos ou até estar assada (ver item 5).

4 Se começar a “rachar” diminua a temperatura para 160ºC, caso contrário, prossiga na temperatura inicial.

5 Abra o forno e faça o teste do palito: se sair seco, está assada.

6 Retire do forno e deixe esfriar em temperatura ambiente.

7 Quando estiver fria, cubra e leve para gelar por, no mínimo, 2 horas.

8 Um pouco antes de servir, decore com os confeitos de chocolate, as frutas vermelhas (opcionais) , os pistaches (opcionais), e as folhas de hortelã ou da maneira que desejar. Veja mais

