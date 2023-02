Os cogumelos são a tendência do momento e misturá-los pode render uma torta deliciosa; veja a receita do restaurante Torta no Quintal

Ano após ano, os cogumelos chamam mais a atenção das pessoas. Além do cogumelo ser um ingrediente em alta em 2023, uma pesquisa do Research and Markets estima que essa indústria vai movimentar mais de 86 bilhões de dólares até 2027.

Na natureza, esses fungos são importantes para o crescimento das plantas. Para os humanos, existem vários benefícios para a saúde e um grande potencial para incrementar o sabor dos pratos na cozinha.

Mas atenção: você precisa escolher os cogumelos de procedência confiável e somente os tipos comestíveis – sim, nem todos são próprios para o consumo e alguns podem ser tóxicos.

No Brasil, consumimos mais cogumelos do tipo champignon ou cogumelo Paris. No entanto, outros tipos de cogumelos também são fáceis de achar por aqui, como o shiitake, o portobello e o shimeji.

Toda essa popularidade crescente incentivou o restaurante Torta no Quintal a criar uma torta de mix de cogumelos. Nessa receita, a proposta é misturar essa diversidade toda que resulta numa torta de sabor único.

Vamos ao passo a passo? Olha só: