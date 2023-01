A torta de noz pecan, a famosa ´Pecan Pie´, é uma sobremesa muito famosa entre as famílias americanas. A tradição é servi-la no Dia de Ação de Graças. Normalmente, é consumida como sobremesa depois do peru recheado, purê de batata e vegetais assados.

A noz pecan é nativa da Europa e foi introduzida aqui no Brasil por volta de 1910. Os frutos da nogueira são considerados nobres, muito apreciados ao natural ou em bolos, tortas e cremes.

Essa torta é uma das mais saborosas da gastronomia americana. Por aqui, também é sucesso! Como o Natal está chegando, o Paladar obteve com a chef Walkyria Fagundes essa receita especial, com o passo a passo detalhado. Um presente para você! Confira:

Deliciosa torta de noz pecan Foto: Giuliana Nogueira

Ingredientes Massa 200 g de farinha de trigo

4 g de sal

100 g de manteiga

20 g de açúcar

60 g de ovos

5 g de água

Baunilha (opcional) Recheio 60 g de manteiga

60 g de açúcar

60 g de farinha de noz pecan (noz pecan batida, não tem no mercado já pronta)

20 g de farinha

60 g de ovos

10 g de rum Preparo Massa 1 Em um bowl ou processador, coloque os secos junto da manteiga fria cortada em cubos.

2 Bata ou trabalhe com as pontas dos dedos, até que se forme uma farofa solta, sem pedaços de manteiga.

3 Adicione os líquidos e manipule o mínimo possível, para não desenvolver glúten.

4 Deixe descansar na geladeira por pelo menos 1 hora.

5 Modele em uma forma de 20 cm de diâmetro, fazendo furos com o garfo. Coloque um plástico-filme que cubra todos os lados da massa e coloque alguns feijões por cima (para fazer peso).

6 Leve para assar por 10 minutos a 170ºC.

7 Retire com cuidado os feijões e asse por mais 7 minutos. Ela não deve ficar completamente dourada, pois ainda irá voltar para o forno junto do recheio. Veja mais Recheio 1 Em um bowl, misture todos os ingredientes com um fouet. Coloque a manteiga em textura de pomada.

2 Disponha a mistura sobre a base pré-assada, deixando um espaço de mais ou menos 1 cm da borda.

3 Para finalizar, decore com nozes inteiras.

4 Asse por 15 minutos, a 170ºC. Veja mais

