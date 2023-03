Trilogia de chocolate Foto: Mário Rodrigues Por Redação Paladar Torta de três chocolates Essa sobremesa genial é para quem ama uma torta de chocolate gelada Dificulade Médio Tempo de preparo Reserve um tempinho Rendimento 10 porções

Quem não gosta de um doce após as refeições? Nos dias em que estamos mais cansados e querendo um folguinha, um docinho cai super bem, principalmente para revigorar. Então que tal apostar nessa torta de três chocolates? Feito com uma base de farofa de nibs, mousse de chocolate 70%, misturado com um mousse de chocolate 30% e finalizado com uma cremosíssima calda de chocolate, essa receita do Restaurante Capim Santo vai conquistar os chocólatras. Essa receita de torta de três chocolates gelada não é difícil de fazer, mas depende da dedicação e uma hora e meia do seu tempo. Confira o passo a passo e aprenda a fazer em casa: