Os festejos em dezembro começaram com uma festa pagã realizada na Antiguidade. Nesse período, os romanos costumavam celebrar a chegada do inverno, homenageando o Deus Sol.

Acredita-se que a comemoração cristã do Natal, em 25 de dezembro, celebrando o nascimento de Cristo, foi uma iniciativa do Papa Júlio I, por volta do ano 340.

Presépio, casas enfeitadas, reunião de família e mesa farta são alguns símbolos da festa.

Além do famoso peru, as sobremesas gostosas não podem faltar.

Destaque aí para a torta holandesa, que - acredite ou não - é um doce brasileiríssimo.

Com essa sobremesa, você vai fazer bonito para os convidados na ceia natalinal. Confira essa deliciosa receita da Terezinha Wolf Domingues.

Deliciosa torta holandesa Foto: Tortas Wolf

Ingredientes 150 g de biscoito de maisena

100 g de manteiga sem sal

1 xícara (chá) de açúcar refinado

200 g de manteiga sem sal

500 ml de creme de leite gelado

170 g de chocolate meio amargo derretido

200 g de creme de leite Preparo Massa 1 Em um processador ou liquidificador, triture o biscoito e misture com a manteiga, até que atinja o formato de farofa.

2 Forre uma forma com a farofa, pressionando bem.

3 Leve a forma para o forno, a 180ºC, por cerca de 10 minutos.

4 Retire e espere a massa esfriar.

2 Adicione o creme de leite e a essência de baunilha, e volte a bater.

3 Reserve

3 Em banho-maria, derreta o chocolate meio amargo, junto com o creme de leite.

2 Reserve.

2 Reserve.

Montagem 1 Preaqueça a massa e deixe esfriar.

2 Ao redor da forma, coloque os biscoitos redondos.

3 Adicione o recheio e leve à geladeira por 4 horas.

4 Retire da geladeira e despeje a cobertura por cima.

5 Volte à geladeira por mais 6 horas.

6 Sirva.

