Tudo sobre doce de leite: origem, tipos e curiosidades

Você sabia que existe uma lenda na Argentina que relaciona a criação do doce de leite com as disputas políticas do século XIX em Buenos Aires? O relato popular e lendário entre os argentinos data de 1829, quando o governador Juan Manuel de Rosas e o seu rival político, Juan Lavalle, estavam em uma fazenda para assinar o Pacto de Cañuelas, que colocaria um ponto final na guerra civil que assolava a província argentina.

Quando Lavalle chegou na fazenda, que pertencia a Rosas, o cansaço fez com que ele deitasse na cama de seu inimigo político e tirasse um cochilo. Passado algum tempo, a esposa de Juan Manuel de Rosas, que estava preparando uma ‘’lechada’' (leite fervido com açúcar), entrou nos aposentos onde Lavalle estava dormindo. Ao ver aquela cena bizarra, a mulher deixou o leite com açúcar no fogo e foi chamar os guardas para que Lavalle fosse acordado.

Doce de leite Foto: Cora Rezk

Pouco tempo depois, Juan Manuel de Rosas chegou à fazenda e pediu para que sua esposa servisse a ‘’lechada’'aos que estavam presentes na negociação do tratado de paz. Na hora, a mulher lembrou que tinha abandonado a mistura no fogo e correu para a cozinha. Ao regressar, a criada encontrou uma substância espessa e amarronzada com um sabor maravilhoso. Então, a esposa de Rosas decidiu servir a mistura, que agradou o paladar de todos. A lenda ainda conta que Juan Manuel compartilhou o doce com Lavalle enquanto discutiam os pontos do tratado, dando assim uma origem acidental ao doce de leite.

Quais são os tipos de doce de leite?

Por mais que o doce de leite tenha surgido na Argentina, outros países também fizeram suas versões desse doce maravilhoso. Para que você conheça todos os tipos de doce de leite que existem, a chef Ludmilla Ferreira, docente do curso Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário Senac - Águas de São Pedro, vai te ensinar qual o melhor doce de leite para cada ocasião ou sobremesa.

Doce de leite tradicional

A receita original de doce de leite leva apenas dois ingredientes: leite e açúcar. É uma receita simples: em uma panela com fogo baixo, misture os dois ingredientes e veja surgir essa iguaria deliciosa. Para o doce não talhar e ficar com uma consistência lisinha, é comum que seja adicionado um pouco de bicarbonato de sódio.

Qual a diferença entre doce de leite e ‘’dulce de leche’'?

O ‘’dulce de leche’', conhecido também como doce de leite argentino, possui uma aparência escura e um sabor caramelizado. No preparo, os argentinos utilizam uma maior quantidade de bicarbonato de sódio e acrescentam ainda um pouco de essência de baunilha.

''Dulce de Leche'' Foto: Rocca

O que é ambrosia portuguesa?

Clássica e muito famosa entre os portugueses, a ambrosia tem uma textura única e cheia de gominhos. Essa versão do doce de leite é feita à base de ovos, açúcar e leite. Para que o doce fique bem talhado, adicione suco de limão e canela.

Pudim de doce de leite

Pudim de doce de leite Foto: FELIPE RAU

O pudim é uma sobremesa clássica muito simples de preparar. O segredo para o sucesso do pudim de doce de leite está na sua preparação cuidadosa. A base deste pudim é feita com leite, ovos e, é claro, o doce de leite, que dá um toque muito especial ao prato.

Se você é fã de pudim, a chef Ione Gill, que é docente de gastronomia no Senac São Paulo, preparou essa receita deliciosa de pudim de doce de leite. Confira aqui o passo a passo.

Bolo de abacaxi com doce de leite

Bolo de abacaxi com doce de leite Foto: ©2020-estudiogastronomico

Perfeito para aniversários, o bolo de abacaxi com doce de leite da Sodiê Doces é a opção ideal para surpreender seus convidados com um bolinho cremoso e super saboroso. O bolo leva dois recheios, um de abacaxi com doce de leite e outro de brigadeiro de leite em pó.

Cookie de doce de leite

Cookie de doce de leite com chocolate branco crocante, macio e muito saboroso para seu café da tarde Foto: Gabriela Trevisol | Oh Brüder

O cookie com gotas de chocolate é uma delícia, né? O biscoito é aquele tipo de doce que agrada a todos, desde as crianças até aos mais velhos.

Não importa o quanto a receita mude e ganhe novos ingredientes, dificilmente ela vai ficar ruim. Foi pensando nisso que fomos até Porto Alegre e pedimos para a chef Gabriela Trevisol, da cafeteria Oh Brüder!, nos ensinar a fazer uma versão bem gostosa.

O resultado foi um cookie com massa e recheio de doce de leite, repleto de chocolate branco e um toque de baunilha para deixar tudo ainda mais saboroso.