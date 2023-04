A churrasqueira é grande o suficiente para agradar a todos. Então, que tal abrir um espaço e grelhar alguns legumes? Com as dicas do chef Chico Mancuso, que é especialista em churrasco, você vai aprender a grelhar da maneira certa os vegetais, sem deixá-los murchos, ressecados ou queimados. Entre os que vão melhor na churrasqueira, estão o palmito, a abobrinha, a mandioquinha, a cebola e o alho-poró. Para dominar o preparo de todos esses vegetais, confira ainda quatro dicas para se tornar um mestre da grelha vegetariana.

Grelhado de palmito e cebola roxa

Grelhado de palmito e cebola roxa Foto: Chico Mancuso

O palmito pupunha e a cebola roxa fazem um par incrivelmente saboroso. Para que seu grelhado fique ainda mais especial, tempere o palmito com bastante azeite e coloque no forno por 40 minutos. Depois, leve o palmito temperado e a cebola roxa para a grelha e deixe até tostar. O resultado é fascinante e perfeito para acompanhar uma maionese caseira.

Confira aqui como preparar palmito pupunha com cebola roxa.

Mandioquinha grelhada com alho-poró

Mandioquinha grelhada com alho-poró Foto: Chico Mancuso

A mandioquinha grelhada com alho-poró tem um segredo simples que faz toda a diferença. Tempere com bastante azeite, sal, páprica defumada e depois embale-os em papel alumínio. Isso fará com que o sabor fique mais marcante e a mandioquinha cozinhe mais rápido.

Confira aqui como preparar mandioquinha grelhada com alho-poró.

Abobrinha com tomate na grelha

Abobrinha com tomate na grelha Foto: Pixabay

Crocante e com sabor suave, a abobrinha temperada com pimenta-do-reino e alecrim deve ficar na grelha por bastante tempo, cerca de 45 minutos. Enquanto a abobrinha está cozinhando, coloque os tomates na churrasqueira até que a casca fique amolecida. Depois, corte os tomates ao meio e adicione sal e um pouco de vinagre.

Confira aqui como preparar abobrinha temperada com pimenta-do-reino e alecrim.

Cogumelo grelhado

Cogumelos na grelha Foto: FELIPE RAU

Cogumelo na grelha é uma ótima pedida para um churrasco. Além de serem fáceis de preparar, os cogumelos vão muito bem com manteiga, sal e shoyu. Por isso, o chef Chico Mancuso recomenda o uso de shimejis, que harmonizam muito bem quando são expostos ao calor. Caso você tenha dúvidas sobre como escolher, lavar e armazenar cogumelos, confira também nosso guia completo de cogumelos.

Confira aqui como preparar cogumelo na grelha.