Veja 5 receitas com sabor de pizza

Receitas irresistíveis com sabor de pizza são muito simples de fazer e super criativas. Com uma combinação de queijo, molho de tomate e orégano, esses pratos são capazes de nos transportar para o delicioso universo da pizza sem precisar recorrer à massa tradicional.

Destinado aos amantes de pizza que desejam experimentar outros pratos sem perder o sabor tradicional, a chef Ana Paula Sousa, docente de gastronomia do Senac São Paulo, elaborou cinco receitas deliciosas que levam queijo, molho de tomate e orégano. Entre elas, estão um pão macio e saboroso, um waffle que pode ser recheado com requeijão ou manteiga, um bolinho super crocante, uma quiche simplesmente fabulosa e um polvilho muito simples de preparar. Gostou de alguma dessas opções? Então, aproveite essas cinco receitas com sabor de pizza.

Pão de pizza

Pão de pizza Foto: DANIEL TEIXEIRA

Tentação em forma de massa, essa receita de pão de pizza é uma verdadeira delícia. Feito com farinha de arroz e amido de milho, o pão de pizza ainda possui um recheio maravilhoso de azeitonas pretas, mussarela, tomate e orégano.

Waffle de pizza

Waffle de pizza Foto: DANIEL TEIXEIRA

Perfeito para o seu café da manhã, esse waffle com sabor de pizza fica pronto em apenas 20 minutos. A massa, que tem um preparo super simples, é feita à base de leite, farinha, creme de leite e manteiga. Se quiser deixar seu waffle de pizza ainda mais saboroso, adicione presunto e requeijão.

Bolinho de pizza

Bolinho de pizza Foto: DANIEL TEIXEIRA

Quem não ama um bolinho crocante com bastante queijo derretido? Essa receita de bolinho de pizza é muito simples, e a massa do bolinho, que é feita com batata temperada com salsa e cebola, combina muito com o recheio de queijo provolone, tomate e orégano.

Quiche de pizza

Quiche de pizza Foto: DANIEL TEIXEIRA

Essa quiche de pizza, recheada com tomate cereja, mussarela de búfala, tomate e manjericão, é uma ótima receita para receber amigos e familiares. Essa quiche tem sabor aconchegante e fica ainda mais deliciosa quando acompanhada por uma salada refrescante.

Polvilho de pizza

Polvilho de pizza Foto: DANIEL TEIXEIRA

Está afim de beliscar um aperitivo e não sabe o que preparar? Esse polvilho com sabor de pizza é uma ótima escolha, já que é crocante, simples de preparar e acompanha muito bem um molho de parmesão.