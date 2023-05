Veja 5 receitas com tomate

Apesar de ser constantemente associado ao velho continente, o tomate teve sua origem nas civilizações incas e maias, onde era utilizado em diversas receitas típicas da região. Quando foram levados para a Europa em 1554, os tomates chegaram mais precisamente na península itálica, onde foram apelidados de ‘’pomodoros’'. Esse nome remetia ao aspecto amarelado que os tomates possuíam, parecendo grandes maçãs douradas.

Desde então, o uso do tomate na cozinha só fez se diversificar e aprimorar. Pensando na importância desse ingrediente milenar, que combina doçura e acidez na medida certa, pedimos para a chef Zenir Dalla Costa, diretora do curso de gastronomia do Senac, elaborar cinco receitas diferentes com tomate. Entre os pratos deliciosos, temos omelete de tomate e abobrinha, torta de liquidificador de tomate, salada caprese, bruschetta de tomate com queijo parmesão e um molho campanha.

Omelete de tomate e abobrinha

Omelete de tomate e abobrinha Foto: Tiago Queiroz

Abrindo a lista de receitas diferentes com tomate, esse omelete de tomate e abobrinha é simples de fazer e perfeito para um café da manhã mais reforçado ou um almoço em dias corridos. Com apenas cinco ingredientes, esse omelete leve e saudável combina muito bem o sabor doce do tomate com o frescor da abobrinha.

Torta de liquidificador de tomate

Torta de liquidificador de tomate Foto: Tiago Queiroz

Quem aí não gosta de uma torta simples e perfeita para o dia a dia? Essa torta de tomate de liquidificador é fácil de fazer e acompanha salsinha, cebolinha, alho e, se você gostar, fatias de queijo prato para dar ainda mais cremosidade à torta.

Salada caprese

Salada caprese Foto: Tiago Queiroz

Com bastante manjericão, azeite e mussarela de búfala, a salada caprese é um dos pratos mais queridos de quem curte tomate fresco. Nesse prato, a doçura e leve acidez do tomate fazem um par perfeito com a textura suave da mussarela de búfala. O manjericão, por sua vez, traz frescor, aroma e um toque ardente para a salada caprese.

Bruschetta de tomate com queijo parmesão

Bruschetta de tomate com queijo parmesão Foto: Tiago Queiroz

A bruschetta é uma ótima opção de lanche ou aperitivo especial para quem não dispensa tomate, azeite e queijo. Nessa receita, o segredo é esfregar um dente de alho no pão antes de levá-lo ao forno. Essa técnica faz com que o parmesão e o tomate fiquem ainda mais saborosos. Confira aqui o passo a passo dessa receita de bruschetta de tomate com parmesão.

Molho campanha

Molho campanha Foto: Tiago Queiroz

O molho campanha se assemelha bastante a um vinagrete comum, já que leva tomate picado, vinagre e cebola. Entretanto, essa receita de molho campanha da chef Zenir Dalla Costa leva também pimentões verdes, cheiro verde e é perfeita para acompanhar carnes ou uma salada de batatas.

Zenir Dalla Costa - chef e coordenadora do curso de gastronomia do Senac Santo Amaro.