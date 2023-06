Símbolo gastronômico do Peru, o ceviche é uma receita milenar do povo Mochica, que viveu por milhares de anos na porção norte peruana. A receita original dos mochicas, que tem mais de dois mil anos, levava peixe marinado em suco de tombo ou curuba, que é fruto similar ao maracujá. Recentemente, alguns pesquisadores mostraram também que durante o Império Inca, os peixes eram marinados com o uso de ‘chicha de jora’, uma bebida alcoólica andina. O limão, que é um ingrediente imprescindível para o ceviche, só foi acrescentado depois da chegada dos espanhóis no século XVI.

Apesar do ceviche ser originalmente um prato de peixe marinado em acidez, não existe um único tipo de ceviche. Mariscos, camarão, polvo e até vegetais compõem as novas receitas de ceviche, que são deliciosas e muito simples de fazer. Então, para te dar dicas de como preparar um ceviche delicioso, o chef Edgard Villar, do restaurante Rinconcito Peruano, separou cinco receitas de ceviche para você fazer em casa: ceviche de salmão, ceviche de frutos do mar, ceviche de pescado, ceviche de camarão e ceviche vegetariano.

Ceviche de salmão

Ceviche de salmão Foto: Luis Vinhão

Com certeza, o ceviche de salmão é um dos pratos mais especiais da culinária latino-americana. Trazendo bastante tempero, como salsão, coentro e pimenta dedo-de-moça, o salmão ainda acompanha batatas doces e um caldo à base de gengibre, limão e alho. Confira aqui o passo a passo desse ceviche de salmão do chef Edgard Villar.

Ceviche de frutos do mar

Ceviche de frutos do mar Foto: Luis Vinhão

Continua após a publicidade

Para quem ama polvo, camarão, lula e mexilhão, o ceviche de frutos do mar é uma ótima pedida. Temperado com limão-taiti e acompanhado por um mix de cebola roxa, batata doce e azeite, o ceviche de frutos do mar fica pronto em apenas 30 minutos. Veja o passo a passo desse ceviche maravilhoso aqui.

Ceviche de pescado

Ceviche de pescado Foto: Luis Vinhão

O ceviche de pescado pode ser feito com o peixe de sua preferência. O chef Edgard Villar recomenda o uso do robalo ou linguado, que são peixes saborosos e macios. Para que o seu ceviche de pescado fique ainda mais saboroso, tempere com bastante limão, coentro e salsão.

Ceviche de camarão

Ceviche de camarão Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Para os amantes de camarão, o Rinconcito Peruano apresenta essa receita maravilhosa de ceviche de camarão. O chef Edgard Villar afirma que o camarão rosa é o melhor para o ceviche, já que são pequenos e muito saborosos.

Continua após a publicidade

Ceviche vegetariano

Ceviche vegetariano Foto: Luis Vinhão

Pensando também nos vegetarianos, o chef Edgard Villar preparou esse ceviche de couve-flor, brócolis, cenoura, abobrinha e cogumelos. O prato ainda leva milho torrado e um caldo à base de gengibre e salsão. Confira aqui o passo a passo desse ceviche vegetariano.