Você sabia que o Brasil é o maior consumidor de leite condensado do mundo? Entretanto, esse ingrediente irresistível não foi criado pelos brasileiros, mas sim importado da Suíça, que produzia o leite condensado desde 1867. O doce, que era uma paixão da corte portuguesa, chegou em terras brasileiras pela primeira vez em 1890, quando ainda era consumido apenas como bebida. Com o tempo, o leite condensado passou a ser adotado como ingrediente básico de várias sobremesas tradicionais, como pudins, brigadeiros e bolos, e virou um sucesso entre os amantes de doces. Mas um ingrediente tão versátil e saboroso não iria se limitar apenas às guloseimas clássicas do Brasil e, por isso, começou a ser introduzido também em milkshakes, sorvetes e até arroz doce. Para celebrar esse componente tão importante para os doces brasileiros, separamos cinco receitas que levam leite condensado para adoçar o seu dia.

Pudim de leite condensado

Pudim de leite condensado Foto: Divulgação Pecorino

O primeiro doce criado à base de leite condensado no Brasil foi o ‘’pudim de leite moça”. Como o leite condensado era chamado de “Milkmaid” e o nome era difícil de pronunciar, o povo brasileiro batizou o produto de leite moça. Entretanto, o nome só virou marca, 30 anos depois, em 1921, quando a empresa abriu sua primeira fábrica no Brasil. Agora que você já sabe a história, que tal reproduzir em casa o mais clássico dos doces feitos com leite condensado? O preparo é muito rápido e leva apenas cinco ingredientes.

Brigadeiro tradicional

Brigadeiro enrolado de cacau em pó com chocolate amargo: doce nada enjoativo e ideal para servir em festas de aniversário Foto: Juliana Motter

Para fazer o clássico brigadeiro, com a cremosidade certa e o sabor único, o leite condensado é um ingrediente fundamental. Isso ocorre porque o leite condensado é produzido a partir de leite fresco, que é cozido com açúcar até que se forme uma mistura espessa e adocicada. Esse processo de cozimento remove a maior parte da água do leite, resultando em um produto muito concentrado e rico em açúcar. É essa consistência espessa e doce que torna o leite condensado ideal para o brigadeiro. Quando adicionado ao chocolate em pó e manteiga, o leite condensado forma uma massa cremosa que é fácil de modelar. Além disso, o sabor adocicado do leite condensado combina perfeitamente com o sabor do chocolate, criando uma sobremesa com um sabor único e irresistível.

Arroz doce brûlée

Arroz doce brûlée Foto: Melchior Neto

O arroz doce é uma sobremesa de origem asiática muito popular no Brasil. Sua receita original, que também é muito apreciada pelos imigrantes portugueses, não leva leite condensado. Entretanto, se você está em busca de um componente para casar com o sabor amanteigado do arroz cozido, o ingrediente perfeito é o leite condensado. A textura cremosa e suave do arroz doce vai ser ainda maior e o sabor continuará irresistível.

Sorvete de cachaça

Sorvete de cachaça Foto: Quincho

Nessa receita de sorvete de cachaça do chef Rafa Aoki, o leite condensado cumpre um papel pra lá de fundamental. Harmonizado com raspas de limão, o leite condensado irá proporcionar um sabor refrescante e muito saboroso. Além disso, a mistura se torna mais densa por conta da textura do leite condensado, que vai evitar que o sorvete fique muito cristalizado.

Bolo de chocolate com morango

Bolo de chocolate Foto: Assessoria Bake and Cake Gourmet

O leite condensado é um ingrediente-chave em muitos tipos de bolos, especialmente aqueles que são densos e acompanham frutas. Ele adiciona textura e umidade aos bolos, tornando-os mais macios e suculentos. A fruta da vez é o morango, que por conta de seu sabor levemente ácido, combina perfeitamente com o leite condensado.