Veja 5 receitas recheadas de doce de leite

Quem aí gosta de uma boa colherada de doce de leite para matar aquela vontade de doce? Se a resposta for ‘’sim’, os seus desejos gastronômicos foram atendidos. Para te ajudar a preparar receitas recheadas de doce de leite, nós separamos cinco sobremesas deliciosas e muito versáteis, que podem ser saboreadas no café da manhã, depois do almoço ou jantar e até mesmo na madrugada.

Para que você experimente as melhores receitas com doce de leite, a chef Ione Gill, a Sodiê Doces, o restaurante Davvero Gelato e o chef Chico Mancuso compartilharam essas delícias aqui: pudim de doce de leite, bolo de abacaxi de doce de leite, panqueca de doce de leite, milk-shake de doce de leite, canudo de doce de leite.

Pudim de doce de leite

Pudim de doce de leite Foto: FELIPE RAU

O pudim é uma sobremesa clássica muito simples de preparar. O segredo para o sucesso do pudim de doce de leite está na sua preparação cuidadosa. A base deste pudim é feita com leite, ovos e, é claro, o doce de leite, que dá um toque muito especial ao prato. Se você é fã de pudim, a chef Ione Gil preparou essa receita deliciosa de pudim de doce de leite. Confira aqui o passo a passo.

Bolo de abacaxi com doce de leite

Bolo de abacaxi com doce de leite Foto: ©2020-estudiogastronomico

Perfeita para aniversários, a receita de bolo de abacaxi com doce de leite da Sodiê Doces é a opção ideal para surpreender seus convidados com um bolinho cremoso e super saboroso. O bolo leva dois recheios, um de abacaxi com doce de leite e outro de brigadeiro de leite em pó. Além de delicioso, o bolo fica lindo quando pronto. É pra deixar qualquer um com água na boca. Confira aqui o passo a passo.

Panqueca de doce de leite

Panqueca de doce de leite servida com uma bola de sorvete Foto: Natanael Andrade

A panqueca de doce de leite do chef Chico Mancuso é uma verdadeira tentação para os apaixonados por sobremesas. Seja no café da manhã, no lanche da tarde ou após uma refeição especial, essa combinação é capaz de adoçar o dia e deixar um gostinho de felicidade na boca.

Milk-shake de doce de leite

Milk-shake de doce de leite Foto: Igor Kalassa

Com textura suave e toque muito refrescante, o milk-shake de doce de leite da Davvero Gelato é muito simples de fazer e acompanha apenas quatro ingredientes: sorvete de baunilha, leite integral, doce de leite e chantilly. Nessa receita, você pode inovar ainda mais adicionando pedaços crocantes de bolacha ou até mesmo substituir o sorvete de baunilha pelo seu sorvete preferido. Confira aqui como preparar esse milk-shake de doce de leite.

Canudo de doce de leite

Canudo de doce de leite Foto: FELIPE RAU

Essa deliciosa receita é feita com uma massa crocante recheada com doce de leite muito cremoso e irresistível. Esse canudo de doce de leite ainda é versátil e pode ser apreciado em diversas ocasiões. A sobremesa também combina perfeitamente com uma xícara de café ou chá, proporcionando um momento de puro prazer e conforto.