Vai reunir os amigos e a família para comemorar a virada do ano e quer uma receita de patê incrível para servir como entradinha? A gente tem várias. Pensando no seu Réveillon, trouxemos sete receitas deliciosas para você impressionar os seus convidados. Aproveite!

Salteado na frigideira com alho, cebola e azeite, essa receita de antepasto de berinjela e pimentão vai arrancar aplausos dos seus amigos e familiares na ceia de ano novo. O segredo especial do chef Matheus Buosi, do DoRo Gastronomia, é o seguinte: regue os pimentões e a berinjela com bastante azeite e leve ao forno alto preaquecido por cerca de 5 minutos. Siga o passo a passo e bom apetite!

Esta receita de pasta de peru tem um sabor incrível, é super prática de fazer e leva apenas cinco ingredientes. Com um pouco de peru desfiado, requeijão e páprica apimentada para dar um toque refinado, esse patê do chef Melchior Neto tem tudo para entrar para sua lista de preferidos. Experimente e, se quiser, pode até jogar um limãozinho sobre o patê. Aproveite!

Se você é fã de azeitonas e adora um bom antepasto, essa receita de patê de azeitona preta vai te conquistar. Delicioso e muito prático, esse aperitivo foi desenvolvido pela professora e coordenadora do curso de Gastronomia do Instituto Cruzeiro do Sul, Regina Santos. Não perca tempo e faça esse patê para complementar sua ceia de Réveillon!

A caponata de berinjela é aquela receita ideal para o verão e vai fazer com que o seu Réveillon fique muito mais saboroso. A receita é leve, simples e muito apetitosa. Com certeza, este antepasto vai fazer sucesso na sua ceia de ano novo. Aproveite!

A sardela é uma pastinha famosa entre os amantes da culinária italiana. Com pimentão-vermelho, anchova em conserva e um bom punhado de azeite, essa receita de sardela vai ser um dos ápices do seu Réveillon. Siga o passo a passo e aproveite!

Perfeita para acompanhar uma torradinha ou um pãozinho, esta receita de pasta de pimentões assados é sucesso garantido. Elaborado pela chef Cristine Maccarone, do Senac São Paulo, esse patê é prático e muito saboroso. Não deixe de experimentar!

Por fim, essa receita de patê de carne de porco, mais conhecida na França como ‘’Rillete Le Mans’', é ideal para quem gosta de novas experiências culinárias e procura um sabor acentuado e elegante. O chef Pedro Attayde, que compartilhou o passo a passo conosco, reforça que essa é uma receita com poucos processos, mas requer organização e antecedência. O chef disse ainda que o resultado é fascinante e muito saboroso. Confira no link e bom Réveillon!

