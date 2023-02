É normal que fiquemos um pouco mais lentos e estufados em dias de muito calor, procurando pratos leves para aquelas tardes com temperaturas altas.

Por isso, com a chegada do verão e a procura de pratos fáceis para os dias de quentura, o Paladar elaborou uma seleção de sete receitas perfeitas e amenas.

Coma bem e de forma saudável nesse começo de ano, apostando em sanduíches leves, práticos e deliciosos, que irão melhorar os seus dias. Confira:

Mini sanduíche de pão de queijo com shimeji Foto: Christiane Alves

Mini sanduíche de pão de queijo com shimeji

O shimeji é conhecido por apresentar uma textura delicada e macia, com diversos benefícios para a saúde. Além de saudável, também é um ingrediente muito gostoso, ideal para ser servido em um sanduíche. Por isso, o Formaggio Mineiro apresenta um delicioso mini sanduíche de pão de queijo com shimeji. Aproveite!

Sanduíche de carpaccio do Balcão Foto: Patrícia Ferraz/Estadão

Sanduíche de carpaccio do Balcão

A combinação que leva ciabatta, com mostarda dijon e fatias de carpaccio gelado, é ideal para aqueles dias de calor escaldante. Servida com alcaparras, azeite e queijo parmesão ralado grosso, com certeza irão cativar o seu paladar. Faça em casa esse delicioso sanduíche de carpaccio do Balcão e sirva para a família toda.

Sanduíche de atum Foto: Mr Cheesecake Sandwich Deli

Sanduíche de atum

Procurando uma receita diferente para fazer naquele sábado com sol? Confira essa receita do Mr. Cheesecake Sandwich Deli, um delicioso sanduíche de atum com salada, que é super fácil e rápido de fazer.

Receita sanduíche aberto de salpicãoe rosbife Foto: Feliepe Rau/Estadão

Sanduíche aberto de salpicão e rosbife

Salpicão é a cara do verão, pois junta o melhor dos dois mundos: maionese e frango. Essa receita é para aqueles que estão procurando uma alternativa para reaproveitar as sobras.

Então, que tal conferir esse delicioso sanduíche aberto de salpicão e rosbife, que pode ser feito em pão artesanal ou italiano, servido com deliciosas fatias de cebolas.

Sanduíche calabrês de berinjela Foto: Patrícia Ferraz/Estadão

Sanduíche calabrês de berinjela

Essa receita de sanduíche calabrês de berinjela é um lanche diferente, um sanduíche empanado e frito, que costuma suavizar os dias que estão mais pesados e cansados.

A sua montagem é feita com berinjela e pimentão, que disputam qual sabor se destaca mais. Gostou? Então bora conferir!

Herança da colônia alemã, o sanduíche aberto é popular no Sul do País há décadas. A versão mais famosa, servida em botecos de inspiração germânica e tabernas de comida caseira, de Porto Alegre a Florianópolis, é feita com pão de centeio tipo fôrma coberto com lombo ou pernil suínos. Leva também picles e ovo, molho quente do próprio assado e mostarda à parte. Mas são frequentes e incontáveis as variações. Podem levar vários tipos de frios, queijos de tipo e massa variada, rosbife e até peixes em conserva, como anchova. O que não muda é o modo de servir: quente, cortado em quadradinhos, para acompanhar a cerveja.Aprenda a fazer. Foto: Felipe Rau/Estadão

Sanduíche aberto com lombo assado e picles

Um ícone na colônia alemã, esse sanduíche aberto de lombo assado e picles é a cara da sexta-feira calorosa. Perfeita para o dia em que a rotina pede algo leve, rápido e prático, que pode ser feito em poucos minutos e saboreado lentamente.

Assim que montar seu sanduíche de rosbife, coma-o imediatamente. Foto: Alex Silva/Estadão

Sanduíche de rosbife com pasta de agrião e tomate provençal

Essa receita é aquela que pode ser substituída por itens da geladeira. Qualquer carne entra nesse delicioso sanduíche de rosbife com pasta de agrião e tomate provençal. Também pode-se variar o pão, passando do francês à baguette, desde que esse seja fresquinho, crocante e macio por dentro.

