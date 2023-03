Vitamina roxa, de maçã com blueberry, servido em uma taça alta de vidro. Há blueberries espalhados na base da taça. O copo está servido em cima de uma mesa com uma toalha branca com quadrados da mesma padronagem. Foto: Leonardo Souza | Estadão Por Redação Paladar Vitamina de maçã com blueberry Comece o dia com o pé direito; confira essa receita da nutricionista Gabriela Cilla Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Aqui você tem uma nova sugestão de como aproveitar a maçã e, de quebra, degustar uma deliciosa vitamina no café da manhã. Essa receita da nutricionista Gabriela Cilla é perfeita para quem está um pouco mais corrido e procura uma vitamina que dê sustância. Para completar, a mistura da maçã com blueberry resulta numa coloração linda, enchendo os olhos. Na hora de usar a maçã, todos se perguntam: devemos tirar ou não a casca? É ideal deixar a casca, pois é aí que há os agentes antioxidantes, que além de estarem presentes nessa fruta, também estão presentes na casca da cebola. Partindo do princípio que não comemos cascas de cebola, é legal usarmos a da maçã. Quanto ao blueberry, a coloração é bem forte e vívida. Quando a fruta é mais pigmentada, significa que ela também tem propriedades antioxidantes. Assim, aposte nesta opção. E então? Porque não vem conferir o modo de preparo e ainda requintar o seu café da manhã com esse copão?