Vitamina em tom amarelo, com manga e coco, servida em um copo de vidro alto. Há pedaços de coco ao redor do copo, que está servido em uma mesa, com uma toalha branca com quadrados da mesma padronagem. Foto: Leonardo Souza | Estadão Por Redação Paladar Vitamina de manga com coco fresco Para os amantes de coco, vale apostar nessa receita da nutricionista Gabriela Cilla Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Achou um coco em promoção no mercado e quer aproveitá-lo da melhor forma? Aqui vai uma opção incrível para você incluir no seu cardápio. Essa receita de vitamina de manga com coco fresco é uma aposta bem legal da nutricionista Gabriela Cilla. É ideal que a gente deixe essa bebida com alguns pedacinhos das frutas. Assim, além de ser saudável e nutritiva, ela também garante saciedade, podendo funcionar como um ótimo lanche da tarde. A manga ideal é a tommy, que é mais doce, gerando um belo contraste com o gosto peculiar do coco. Atenção: não é legal usar coco industrializado, pois já tem bastante açúcar proveniente das frutas. E vale outra dica: se o coco possuir uma camadinha mais amarelada por cima, não se desespere… é só passar água gelada e retirar o muco. Essa receita também pode ser batida com leite vegetal ou até iogurte. Nesse caso, ela fica com uma consistência um pouco mais grossa. Gostou? Que tal acompanhar o passo a passo?