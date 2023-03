Zeppola Foto: Bruno Geraldi Por Redação Paladar Zeppola A Zeppola é um doce tradicional do Dia de São José Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

A Zeppola é uma espécie de rosca crocante por fora e muito macia por dentro que é consumida principalmente no Dia de São José, celebrado no dia 19 de março. Recheada com creme de confeiteiro à base de ovos, leite e essência de baunilha, a Zeppola é muito famosa na região de Roma e Nápoles, onde pode ser encontrada em qualquer padaria ou barraquinha de rua. Conhecido também como Zeppole ou Rosca de São José, o doce tem origem incerta e divide opiniões entre os italianos em relação ao seu surgimento. Para os napolitanos, a Zeppola foi inventada nos mosteiros de Santa Patrícia e São Gregório. Já os sicilianos acreditam que o doce nasceu em homenagem ao marido da Virgem Maria por salvar a população de uma grande seca durante a idade média. Entretanto, a versão mais antiga afirma que o Zeppola era feito na Roma antiga para ser servido aos Deuses do Trigo e do Vinho. Para que você possa fazer uma Zeppola tipicamente italiana com muita cremosidade e textura macia, o chef Helder Justo, do restaurante Varal87, compartilhou essa receita muito fácil de preparar. Confira essa Zeppola maravilhosa.