A 30ª edição da São Paulo Restaurant Week começa no próximo dia 30 e conta com 180 restaurantes que ficam localizados entre São Paulo, ABCD - também conhecido como região do ABC -, Granja Viana e Alphaville. Neste ano, os menus terão como inspiração as raízes da cozinha brasileira.

Ficou curioso para saber onde irão caber 180 restaurantes de quatro categorias diferentes? Pode ficar tranquilo, pois cada estabelecimento participante apresentará os menus acordados com a Restaurant Week, padronizados e com preços especiais em seus próprios restaurantes. O objetivo do evento é criar oportunidades para que todos tenham acesso às cozinhas requintadas, conheçam as casas e movimentem o setor.

Os menus, que já estão disponíveis no site www.restaurantweek.com.br, são criações dos dos chefs de cada restaurante. O idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis, nos contou em detalhes: “Cada restaurante poderá se inspirar em um universo plural de influências, seja nas suas origens, seja nos pratos típicos, assim como em suas histórias, técnicas, insumos, formas de preparo e até mesmo nas receitas de família”.

A chance de provar novos sabores, aromas e ainda conhecer as histórias estará envolvida na experiência que espera potencializar um faturamento em torno de R$ 50 milhões. Além disso, a variedade de cardápios será dividida entre Tradicional, Plus, Premium e Diamond e cada um será composto por 3 etapas: entrada, prato principal e sobremesa.

Confira os estabelecimentos participantes e a relação de preços abaixo:

Menu Tradicional - R$ 54,90 almoço | R$ 69,90 jantar | menus aclamados pelo público participante que não podem ficar de fora do menu.

Allez-y Café; Bistrô Faria Lima; Cantina da Conchetta; Casa Brasileira Amazônia; Chez Vous; Chopp Time; Cicci Restaurante; Citrino Bar; Comedoria Sanjuli; Duas Terezas; Florisbela; Frank & Charles; Garoa Bar; Handz by Rodrigo Einsfeld; Harrys Restaurante; Khadije Comida Árabe; La Griglia; La Parrilla; La Pasta & Formaggio; Macaxeira; Panificio Luce; Prime Beef; Sanremo; Sisttina; Sotero; Sterna Café; Sweet Mamma; Tahin; Tappi Cozinha e Vinho; Tato Mar & Grelha; Tulsi Indian Cuisine; Viareggio Ristorante e ZIV Gallery.

Continua após a publicidade

Menu Plus - R$ 68,90 almoço | R$ 78,90 jantar | menus com ingredientes ainda mais especiais com um toque de sofisticação.

Abbraccio; Atithi indiano; Backstage Meat and Heat; Balthazar; Banana Café; Banana Verde; Bawarchi Indiano; Berlin Costelaria; Base; Bawarchi Indiano; Berlin Costelaria; Brodo Ristorante; Café Journal; Califa Fresh Food; Calle 54; Cantina Gigio; Cantón - Peruvian & Chinese Food; Cão Veio; Casa Dom Bernardo; Casa Mezcla; Cena; Churras S.A; Condimento Café; Cucina Di Nino; Cucina Pizza Trattoria; D.I.F.Y Comida Saúdavel; Daje Roma; De La Paix; Dimi Restaurante; Dino Restaurante; Dojour; Dona Carmela; Dümai Charcutaria; Empório do Tuga; Família Presto; Famiglia Di Felice; Farabbud; Foglia; Fredio’s Steakhouse; Graça di Napoli; Guinza Sushi; H2 Club; Horacio Cucina; Kofi & Co; L’Entrecôte de Paris; La Casa Bar e Mar; La Paella; La Pergoletta; La Piadina Cucina Italiana; Malibu Park; Mamaggiore Bistrô Bar; Mamaggiore Cucina Italiana; Marakuthai; Medí Kitchen + Bar; Misoya Brasil; MoDi Giardino; Padríssimo; Paella Rio Sampa; Paellas Pepe; Pandan; Pato Rei; Petros Greek Taverna; Philippe Bistrô; Pimenta Brasserie; Pina; Porchetteria; Purana.CO; Quadrado Restaurante; Quattrino; Raízes Nordestinas; Rendez-Vous; Rizz Restaurante; Spaghetti Notte; Sterna Café; Tasca da Esquina; Tea Connection; Temakeria e Cia; Thaitai Brasil; Tua Restaurante e Veríssimo

Menu Premium - R$ 89,00 almoço | R$ 109,00 jantar | menus com tendências gastronômicas do Brasil e do mundo

[A]típico; Aguzzo Cucina Italiana; Bambu Restaurante; Base Steakhouse; Buenas Carnes e Pasta; Dibaco; Ecully; Filadélfia Shop e Brasa, Fogo Steak House; Forneria San Paolo; Gula Gula; IPO Bar; Jacarandá; Jamies Italian; La Ventana; Marialva Cozinha Portuguesa; Nunes Parrilla; O Gato que Ri; Olive Garden; Or Gastronomia; Pasta Nostra; Portucho; Sassá Sushi; Terraço Jardins; Torero Valese; Uru Mar Y Parrilla; Varanda D.INNER; Varanda e Vicoboim.

Menu Diamond - R$ 109,00 almoço | R$ 149,00 jantar | uma incrível experiência

Dasian; Rubaiyat (Faria Lima) e Templo da Carne. Obs: Os menus Premium e Diamond são de restaurantes com reserva obrigatória. Veja a indicação no site.





Continua após a publicidade