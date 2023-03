A 30ª Restaurant Week começa na próxima quinta-feira (30) e, além de 180 restaurantes, o evento ainda contará com 40 hamburguerias que oferecerão diversos tipos de hambúrgueres, incluindo opções vegetarianas.

Os cardápios especiais - a R$ 39,90 - estarão espalhados por toda a cidade de São Paulo até o dia 30 de abril, e foram criados especialmente para o festival com inspiração na temática ‘heranças gastronômicas’. Os menus ainda serão compostos por 3 etapas, são elas: entrada, prato principal e sobremesa.

O idealizador a Brasil Restaurant Week, Fernando Reis, contou mais sobre o evento: “Cada hamburgueria deverá se inspirar em universo plural de influências, seja em suas origens, seja nos próprios menus ou em suas histórias, técnicas e insumos, para definir o seu cardápio”.

O festival gastronômico vendeu 32 mil cardápios no ano passado e espera que este número seja duplicado nesta edição. Além disso, outro objetivo é criar oportunidades para movimentar o segmento de lanches em período de baixa sazonalidade.

Confira abaixo todos os estabelecimentos que participarão desse evento de gastronomia:

BBC Burger; Big Lui Burgers; Bom Beef Burger; BurgUp!; Come On Burger; Ecully Charbon; Fat Cow; Food Street Burger; Frank & Charles; General Prime Burger; Horácio Burger; Johnny Rockets Lab; Sandubinha do Bem; Snack Point; Taverna Medieval; Tradi; Vinil Burger; 212 Burger