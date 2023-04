O cardápio do restaurante Atto, que funciona na antiga casa da atriz brasileira Cacilda Becker, na Zona Sul de São Paulo, engloba vários tipos de pratos. Entre as diversas opções, estão os frutos do mar, incluindo as ostras e vieiras. O sucesso dessas iguarias inspiraram a criação do Bar de Ostras e Vieiras.

Tudo começou com um evento na casa da chef Luiza Hoffmann que aconteceu no último mês de março. Com o sucesso de público e pedidos de ‘encore’, a casa resolveu colocar em cartaz, uma vez por mês, o ‘Bar de Ostras e Vieiras’, um dia voltado para os pratos com esses tipos de molusco.

No primeiro ‘Bar de Ostras e Vieiras’, que acontece no dia 15 de abril, a casa irá servir ostras frescas, levemente adocicadas, do tipo selvagem e nativas da costa brasileira, com limão e molhos como mignonette. Além disso, quem comparecer ainda terá a chance de degustar vieiras cruas com limão siciliano, azeite, flor de sal e cebolete.

Há duas versões do prato, uma com seis unidades, no valor de R$ 68, e outra com 12 unidades, que custa R$ 128.

Serviço

Rua Pais de Araújo, 138, Itaim Bibi. 113078-0203. 15/06 (13h às 17h)