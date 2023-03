A 19ª edição da SP Arte, que acontece no Pavilhão da Bienal do Parque do Ibirapuera vai até o próximo dia 2 de abril, abordando o tema ‘Rotas Brasileiras’.

Durante a exposição, o restaurante japonês Kitchin estará ocupando o 2º andar da Bienal como uma versão pop-up. Apesar de ser um espaço temporário, a casa não quis deixar de lado a experiência e atmosfera que oferece em suas unidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Com 85 lugares para você escolher onde comer à vontade no estabelecimento, o menu está repleto de opções, entre eles, a entrada de carpaccio de barriga de salmão (R$ 117), os pratos quentes de edamame (R$ 39), o Ebi Spicy (R$ 70) - um camarão com molho levemente picante - e o Shimeji Batayaki (R$ 48). Além disso, a parte de doces será composta pelos mochis de Nutella, doce de leite, lichia e brigadeiro de colher, cada um deles custando R$ 35.

Além do Kitchin, o Le Pain Quotidien, o Fome de Quê e o Café Orfeu são os restaurantes que também estão presentes no evento de arte em São Paulo. Os bares da Chandon, Terrazas, Whispering Angel, Blue Moon e Amázzoni marcam presença na Bienal.

Serviço

Parque do Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Ibirapuera. 11 3077 2880. 29/03 a 02/04.