Vamos combinar: usar o celular na hora da refeição é um péssimo hábito. É cada vez mais difícil encontrar alguém que não dê aquela conferida no telefone enquanto está comendo, e infelizmente, a prática se normalizou no mundo inteiro. Um restaurante de Tóquio, porém, tentou remar contra a maré e implantou regra polêmica que repercutiu nas redes sociais do Japão.

O restaurante de lámen Debu-Chan proibiu o uso de smartphones nos horários de pico da casa. Isso porque existe uma regra implícita entre restaurantes de lámen no Japão: coma rápido e vá embora. Mas será que a tradição justifica uma norma tão rígida?

A decisão não foi tomada apenas para respeitar os costumes japoneses. Kato Kai, dono do restaurante, percebeu que os clientes demoravam muito mais para comer seus lámens quando estavam no celular, e a demora prejudicava o funcionamento da casa. O restaurante comporta 33 lugares, tamanho grande para a capital japonesa. Mesmo assim, a demora dos clientes gerava filas desnecessárias, que espantavam espantando potenciais clientes.

O restaurante de lámen Debu-Chan proibiu o uso de smartphones nos horários de pico da casa. Foto: Pexels

O dono do restaurante chegou a cronometrar o tempo que um cliente distraído com o celular demorava para comer. Kato afirmou à CNN americana que um deles demorou 4 minutos para encostar no prato, demora que ele afirmou ser inaceitável em restaurantes de lámen.

Além da fila, o tipo de lámen servido no restaurante, que é um pouco mais fino e delicado, tem de ser consumido bem quente. Se o cliente demorar para comer, o macarrão fica com uma consistência diferente e a experiência é prejudicada.

O dono do restaurante não chegou a colocar uma placa que proíbe o uso de celulares, mas avisa individualmente os clientes que estão com o smartphone na mão.