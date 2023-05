Restaurante reaproveita restos da mesma sopa há 47 anos

Quem nunca aproveitou o resto de comida do dia anterior? O restaurante tailandês Wattana Panich leva o costume a outro patamar e serve uma sopa de carne que está sendo cozida há 47 anos, aproveitando o resto do ensopado do dia anterior. A casa, que mescla culinária chinesa e tailandesa, já recebeu diversas premiações ao longo dos anos, mas ficou conhecida mundialmente por sua sopa de carne.

Localizado em Bangkok, o restaurante desperta a curiosidade de turistas do mundo inteiro. O resto da sopa nunca é jogado fora, e já atravessa três gerações da família Nattapong, grupo que comanda o restaurante.

A sopa, feita em uma panela gigante, não tem quantidade de ingredientes certa: tudo é feito “no olho”. A base da receita são carnes, tripas, órgãos e ossos de bois, búfalos e bodes, além de temperos e especiarias chinesas. Os donos do restaurante afirmam que, como o ensopado nunca é retirado do fogo, é seguro para o consumo.

A família usa uma técnica asiática antiga conhecida como “ensopado perpétuo”, que consiste em ferver constantemente a sopa em fogo baixo, adicionando água e ingredientes novos todo dia.

Para quem gosta de uma cozinha limpa, o restaurante da “sopa eterna” não é o seu lugar: os donos do estabelecimento têm o costume de não limpar a borda panela. A tradição resultou em uma casca marrom grossa ao redor do caldeirão, devido ao caldo espirrado pela sopa ao longo dos 47 anos. Você encararia?