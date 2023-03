Se você é fã de frutos do mar, a primeira edição da ‘Semana da Cultura Caiçara’ é o evento perfeito para você. O restaurante Terraço Jardins celebrará a gastronomia com típicas comidas de praia, além de promover uma ação social com foco no litoral paulista, que sofreu com fortes chuvas e alagamentos nos últimos meses.

O restaurante no Jardins, em São Paulo, trabalhará em conjunto com os projetos ‘Guará Vermelho’ - focado nas comunidades do litoral, cultivando de forma artesanal e sustentável pescados e frutos do mar - e ‘Instituto Verdescola’, que terá 10% do valor dos pratos especiais vendidos na temporada do restaurante, já que é uma das organizações que está à frente do atendimento às vítimas das chuvas no Litoral Norte.

No dia 26 de março, os produtores da região e os ingredientes nativos do bioma da Mata Atlântica serão enaltecidos através de menus especiais para jantar e brunch. O chef Raul Vieira- que estará no comando - fará entradas como pastéis de casquinha de siri e vinagrete de pimenta-biquinho (R$ 55), o prato principal, arroz lambe-lambe de conchas do mar (R$ 88) e o sorbet de caipirinha (R$ 29) fazendo o papel da sobremesa.

Os clientes ainda terão direito de levar para casa um doce de banana que foi inspirado nas bananinhas de Paraibuna, como presente. As reservas já estão disponíveis com o valor de R$ 147 por pessoa.

Serviço

Alameda Santos, 2233, Jardins, (11)30692233 e (11)30692233. seg. a sex. (das 6h30 às 10h30, das 12h às 15h). ter. a sáb. (das 19h às 23h). sáb. e dom (das 7h às 11h, das 12h15 às 15h)