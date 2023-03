Que fique claro: assim como ninguém é obrigado a comer chocolate, ninguém é obrigado a comer bacalhau no domingo de Páscoa. Mas se a oferta for boa, por que não?

Entradas provocantes, principais clássicos, belas massas, sobremesas sofisticadas e pitadas de praticidade sempre caem bem. Confira aqui uma seleção de deliciosidades e onde encontrá-las aqui:

Pasta Shihoma

Tortelli de alcachofra, queijos brasileiros e ervas do Pasta Shihoma Foto: Giu Nogueira | Pasta Shihoma

O trio de chefs do concorridíssimo Pasta Shihoma criou três massas especiais para a ocasião: a lasagne al baccalà (R$ 145 para 2 pessoas), feita com pasta all’uovo, bacalhau assado, lâminas de batata, pimentão e molho bechamel; o lumache, macarrão em forma de concha, típico da Lombardia, com molho de tomate, vinho tinto, polvo e tutano (R$ 75 por porção) e o tortelli de alcachofra, queijos brasileiros e ervas, para ser puxado na manteiga e sálvia (R$ 55 a porção). Como sobremesa, uma edição limitada de bolo de semolina e azeite com laranja-bahia em calda (R$ 85, 6 porções). Pedidos até 08 de abril, caso o estoque não tenha acabado – o que acontece com frequência...

Onde: R. Medeiros de Albuquerque, 431, Vila Madalena. Qua. a sáb., das 16h às 18h. Encomendas: WhatsApp (11) 97560-0188 ou shihoma.com

La Cura

Paella do La Cura Foto: Gui Galembeck | La Cura

Rotisseria-boutique, hypada pelos foodies, o La Cura tem bacalhau confitado, em natas e na brandade que recheia os raviólis de tinta de lula (R$ 240 cada, para 3 pessoas).

Porém o chef Ivan Santinho lista opções mais ousadas, como a torta de bobó de camarão-rosa (R$ 138, 8 fatias), o vinagrete de polvo com chips de tubérculos (R$ 190 para 3) e o kit paella (com arroz espanhol, caldo de camarão, açafrão espanhol, polvo, camarão-rosa, mexilhões, lagostim, sofrito espanhol, ervilhas e pimentões para finalizar em casa, R$ 165 por pessoa).

Para os vegetarianos, há a tarte tartin de tomates com burrata (R$ 125, 8 fatias), o cuscuz marroquino de cogumelos (R$ 250 para 3) e a moqueca vegana (R$ 215 para 3). Para adoçar sem achocolatar, a pedida é o pudim de pistache (R$ 145, 8 fatias). Como a produção é limitada, recomenda-se encomendar de bate e pronto!

Onde: R. Ourânia, 201, Vila Madalena. De qua. a sex., das 10h às 19h; sáb. das 10h às 18h30; dom. das 10h às 15h. Encomendas pelo (11) 94140-2824.

Pascal Valero

Arroz de bacalhau do Pascal Valero Foto: Jaque Valero | Pascal Valero

Elegante e preciso, o francês Pascal Valero apostou no bacalhau e converteu o peixe em torta (R$ 170, 8 fatias), brandade (R$ 300, 6 porções), arroz (R$ 210, 3 porções) e numa fornada (R$ 300 para 2). Como dessert, o chef traz uma generosa floresta negra (R$ 130). Pedidos dever ser feito com ao menos 48 horas de antecedência até 06 de abril.

Onde: Encomendas: (11) 93733-7077.

Emporio Fasano

Almoço de Páscoa do Emporio Fasano Foto: Neuton Araujo | Emporio Fasano

O Emporio Fasano não se fez de rogado e já tem à disposição itens exclusivos para as comemorações. Entre eles, o cuscuz paulista de camarão (R$ 350 o quilo), a torta pascoalina, de ricota, espinafre e ovos (R$ 142/ 1,5 kg), a paleta de cordeiro com batata e brócolis (R$ 285, 1,5 kg), o robalo com tomate e molho champagne (R$ 190 o quilo), a lasanha de camarões (R$ 286 o quilo) e o levíssimo tiramisù (R$ 137,40, 600g).

Onde: R. Bela Cintra, 2.245, Jardins. Seg. a sáb., das 7h30 às 21h; dom., das 9h às 19h. Encomendas: (11) 3896-4300 ou contato@fasanoemporio.com.br

Petit Comité Rotisserie & Deli

Cheesecake de dois salmões do Petit Comité Foto: Wellington Nemeth | Petit Comité

À frente do Petit Comité há 30 anos, a banqueteira Rita Atrib já serviu grandes astros, caso dos Rolling Stones, Aerosmith, David Bowie, Britney Spears e Ariana Grande. Acostumada com pedidos especiais, inova os menus a cada Páscoa, mas confessa: “O que mais sai são os best-sellers de sempre, como o duo de salmão, a torta de camarão, o bife wellington e a cheesecake de frutas vermelhas”.

Pela ordem, a cheesecake salgada, com salmão defumado e fresco (R$ 242 o quilo), faz as vezes de entrada fria, ao passo que a torta cremosa (R$ 194 o quilo) vale como entrada ou principal. A carne, por sua vez, vem com molho denso de vinho do porto (R$ 280 o quilo). Quanto à sobremesa citada, trata-se de uma torta brûlée de Catupiry com mirtilos, amoras e morangos confitados (R$ 152 o quilo).

Onde: R. Gaivota, 763, Moema. Seg. a sex., das 11h às 18h; sáb. das 11h às 17h. Encomendas: (11) 2359-0771, (11) 95477-3233 ou pedidos@petitcomite.com.br

Tasca da Esquina

Bacalhau à Lagareiro do Tasca da Esquina Foto: José Bassetto | Tasca da Esquina

Português até dizer chega, o premiado Vitor Sobral não abre mão do ingrediente mais emblemático de seu país. Dentre as opções da Páscoa à moda da Tasca da Esquina, há bacalhau nos bolinhos (R$ 38, 4 unidades), no clássico à lagareiro, com batatas ao murro, alho confitado, azeitonas e arroz de amêndoas (R$ 349) ou em lascas com batatas, creme de natas e queijo meia cura (R$ 299). Todos em porções para dois convivas. Para adoçar sem dó, o chef sugere o toucinho do céu (R$ 149, 10 porções). Aviso: é preciso reservar até o dia 06 de abril.

Onde: Encomendas: (11) 3141-1149, WhatsApp (11) 3262-0033 ou pelo gerencia@tascadaesquina.com.br

Bistrot de Paris

Patela de cordeiro do Bistrot de Paris Foto: Felipe Vogel | Bistrot de Paris

Alain Poletto, do Bistrot de Paris, acredita que parte da graça de um almoço familiar é cozinhar, mas admite que nem todo mundo tem o dom... Por isso elaborou dois kits à prova de qualquer amador. O primeiro é de uma brandade de bacalhau com legumes (R$72, uma porção). O segundo é de uma paleta de cordeiro assada em baixa temperatura com batata gratinada (R$ 239 para até 3 pessoas). Ambos pedem aquecimento em banho-maria, trazem instruções bem detalhadas e podem ser pedidos até dia 6.

Onde: R. Augusta, 2542, Jardim Paulista. Seg. das 12h às 15h30; ter. e qua. das 12h às 15h30 e das 19h às 23h; qui. das 12h às 23h30; sex. a sáb., das 12h às 00h; dom. 12h às 22h. Encomendas: (11) 3063-1675

Quitanda

Arroz de Páscoa do Quitanda Foto: Lívia Wu e Roberto Seba | Quitanda

Para descomplicar a principal refeição pascoalina, a Quitanda sugere a combinação de 4 receitas para 4 pessoas: salada de vermelha, lentilha, cranberry, queijo canastra e amêndoas (R$ 79,99 o quilo); bacalhau à gomes de sá, ou seja, postas com azeitonas, ovos e batatas regadas com azeite (R$ (219,99 o quilo); arroz negro com vegetais (R$ 79,99 o quilo) e mousse de três chocolates (R$ 153 o quilo). Encomendas com no mínimo 48 horas de antecedência.

Onde: R. Mateus Grou, 159, Pinheiros. Seg. a sex., das 7h às 22h; sáb. e dom., das 7h às 21h. Encomendas: (11) 3060-3232, WhatsApp (11) 99120 3372 ou entrega@quitanda.com

Banqueting

Arroz com frutos do mar do Banqueting Foto: Douglas Daniel | Banqueting

Há 18 anos comandando o Banqueting, Martha Bender adora bolar menus para encontros familiares. Para o domingo em questão, ela indica receitas conviviais, como o quarteto de focaccia, nos sabores azeitona, tomatinho, alecrim e cebola (R$ 115, 750g), com o antepasto mediterrâneo, um combo generoso com hommus, babaganoush, coalhada, abobrinha, berinjela e azeitonadas marinadas (R$ 240, 500g).

Como principal, o queridinho é arroz caldoso com muitos frutos do mar e tamboril (R$ 558 o quilo) e, como sobremesa, a lemon curd pie, uma torta com a tradicional geleia inglesa de limão e delicado creme de verbena (R$ 367, 1,5kg). Para quem quiser, Martha disponibiliza cozinheiros, garçons e copeiras (R$ 1200 por profissional).

Onde: Encomendas: WhatsApp: (11) 96323-8357

Ráscal

Lasanha de espinafre, bacalhau e batata do Ráscal Foto: Roberto Seba | Ráscal

O Ráscal montou um menu enxuto para a data, já disponível na loja virtual. Nele, destacam-se torta de bacalhau (R$ 480, 10 porções), lasanha de bacalhau (R$ 289, 4 porções) e torta de goiabada (R$ 128, 6 porções).

Onde: Encomendas: WhatsApp (11) 93416-6125 ou encomendas.rascal.com.br.