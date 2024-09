O convidado da vez do nosso “10 Tempos”, quadro em que chefs e grandes nomes da gastronomia respondem perguntas um tanto quanto inusitadas, é André Mifano, jurado do reality show “Bake Off Brasil - Mão na Massa” (SBT, Max e Discovery Home & Health) e chef do restaurante italiano Donna, na capital paulista. Confira o vídeo: