O convidado da vez do nosso “10 Tempos”, quadro em que grandes nomes da gastronomia respondem perguntas inusitadas, é o chef paraibano Onildo Rocha. Atualmente, ele comanda a gastronomia do Espaço Priceless, localizado no topo de edifício histórico no centro de São Paulo. E um dos destaques do complexo é o restaurante Notiê, onde Rocha apresenta uma cozinha autoral, inspirada em suas expedições pelo Brasil. Confira o vídeo: