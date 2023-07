Quem não gosta de uma boa feijoada? Daquela que chega em cumbuquinhas, bem temperada, e que pode ser do jeito que preferir -- light ou com todo tipo de carne, apimentada ou suave, servida de uma vez só ou em esquema de buffet. O importante é ser boa. E, em São Paulo, as opções de boas feijoadas são variadas, para todos os gostos.

A seguir, selecionamos 12 endereços com ótimas feijoadas para comer em São Paulo:

Bolinha

Inaugurado em 1946, o Bolinha, clássico endereço paulistano, ganhou fama pela feijoada, servida diariamente. No cardápio, o prato surge nas versões magra, com carne-seca, paio, linguiça portuguesa, costela salgada, lombo e língua defumados; e tradição, que ganha o reforço de pé, rabo e orelha. Além de arroz, couve, farofa e torresmo, a feijoada também é guarnecida de mandioca frita, banana à milanesa, calabresa frita, bacon, bisteca, farinha de mandioca torrada, molho de feijão apimentado e laranja cortada (a partir de R$ 159,20).

Onde: Av. Cidade Jardim, 53, Itaim Bibi. 3061-2010. 11h/ 16h30 (sáb. e dom. 11h/ 19h).

Uma das mais tradicionais feijoadas de São Paulo, do Bolinha Foto: Helena de Castro/Divulgação

Loup

Em clima de inverno, o contemporâneo Loup apresenta sua Feijoada Light, servida às quartas e sábados, no Itaim Bibi. Vem acompanhada de arroz branco, couve, pururuca, farofa, molho de pimenta e fatia de laranja, pelo preço de R$ 169. Serve 2 pessoas.

Onde: R. Dr. Mário Ferraz, 528, Jardim Paulistano. 3078-1089. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 13h/16h e 19h/00h; dom., 12h/16h30).

Sarjeta Bar

Um boteco com comida de chef. Assim pode ser definido o Sarjeta, inaugurado em novembro de 2020 em uma esquina no Brooklin. No cardápio, elaborado pelo chef Fernando Berteli, você encontra comida descomplicada, mas com técnicas da alta gastronomia. O espaço é despojado e urbano com decoração que remonta o industrial. No almoço de quarta, é servida feijoada (R$ 42), que inclui arroz, couve crua, pururuca e farofa.

Onde: R. Álvaro Rodrigues, 459, Brooklin. 98878-8341. 12h/15h e 17h/23h (sex. e sáb., 12h/23h; dom., 12h/19h; fecha seg.).

Feijoada do Sarjeta Foto: Mário Rodrigues Júnior

Armazén Paulista

Endereço com buffet de feijoada, para que o próprio cliente monte seu prato, o Armazén Paulista está em atividade desde 1996 desse jeito, se tornando uma das mais tradicionais feijoadas de Moema e região. Por R$ 96 por pessoa, você pode se servir à vontade.

Onde: Al. Jauaperi, 570, Indianópolis. 5052-3106. 17h/00h (sáb., 12h/00h; dom., 16h/23h).

Grupo Alife Nino (Tatu Bola, Boa Praça, Eu Tu Eles e Tatuzinho)

Uma das tradições dos bares do Grupo Alife Nino, o Tatu Bola, Boa Praça, Eu Tu Eles e Tatuzinho, é a feijoada de quarta e sábado. Todas as quartas, em todas as unidades em São Paulo, e aos sábados, em todos os bares da marca pelo Brasil, as casas servem o buffet de feijoada tradicional. Para um fim de semana mais animado, no sábado é possível curtir a roda de samba. O valor é de R$ 41,90. No Tatuzinho, às quartas, o prato é pedido à lá carte e conta com feijoada completa, acompanhada de arroz, couve e farofa, por R$ 32.

Tordesilhas

Comandado pela chef Mara Salles, autoridade quando o assunto é cozinha brasileira, o Tordesilha serve, aos sábados, uma feijoada tradicional, com paio, linguiça, carne-seca, pé, orelha e costelinha de porco, que é salgada ali mesmo. Servida na cumbuca (como manda a tradição), a feijoada é guarnecida de arroz, couve orgânica, farinha de mandioca tostada, molho vinagrete com o caldo da feijoada, pimenta malagueta e laranja. A versão servida no salão ainda ganha o reforço de caldinho de feijão, linguicinha e torresmo (R$ 98, R$ 190).

Onde: Al. Tietê, 489, Jardins. 3107-7444. 12h/ 15h e 18h30/ 21h (sáb. 12h/ 17h e 19h/ 21h. dom. 12h/ 17h. fecha seg., ter. e qua.).

Dinho’s

O Dinho’s abriu as portas em 1960 como lanchonete, mas hoje é uma das casas mais tradicionais de São Paulo com especialidade em carnes. No almoço de quartas e sábados, ainda dá para encontrar uma deliciosa feijoada, também em esquema de buffet, para se servir à vontade (R$ 188 por pessoa, R$ 223 com sobremesa). As carnes são separadas. Dá para encontrar linguiça, paio, costela, carne-seca, bisteca, pé e rabo de porco. De acompanhamento, couve frita, banana, farofa, abacaxi grelhado, entre outros.

Onde: Al. Santos, 86, Paraíso. 3016-5333. 11h30/16h e 18h30/23h (sáb., 11h30/23h; dom., 11h30/18h).

Nonno Ruggero

Localizado no primeiro andar do Hotel Fasano São Paulo Jardins, o Nonno Ruggero, que está prestes a celebrar 20 anos junto com o hotel, agora, aos sábados, passa a servir no buffet a tradicional feijoada (R$ 195) – e o cliente poderá degustar a receita à vontade. No buffet, todos os ingredientes da feijoada são oferecidos separadamente para que o cliente possa servir-se de acordo com as suas preferências. Feijão, carne-seca, linguiças variadas e lombo, entre outros itens da típica receita, além dos acompanhamentos – arroz e couve –, compõem o cardápio. Além da feijoada completa, o buffet traz ainda opções de saladas frescas e legumes da estação variados. O buffet ficará disponível das 12h30 às 16h.

Onde: R. Vittorio Fasano, 88, Hotel Fasano, Jardim Paulista. 3896-4000. 12h/16h e 19h/23h.

Buffet da feijoada do Nonno Ruggero Foto: Tadeu Brunelli/TBFoto

Dalmo Bárbaro

Que tal uma feijoada diferente? No Dalmo Bárbara, tem a Feijoada do Mar, que inclui peixe, camarão, polvo, lula e feijão branco salteados e cozidos com cebolas, tomates frescos, vinho branco, leite de coco e toque de azeite de dendê (R$ 282, servem de 2 a 3 pessoas).

Onde: R. Gironda, 188, Jardim Paulista. 2985-4002. 12h/22h (dom., 12h/17h; fecha seg.).

Jiquitaia

O chef Marcelo Corrêa Bastos serve, aos sábados, duas versões da feijoada: a “light”, com costelinha, carne de sol, linguiça e joelho de porco, além da completa, que ganha o reforço de orelha, pé e língua defumada. As carnes usadas na receita são de produção própria, ou elaboradas por produtores artesanais. A feijoada chega à mesa escoltada por farofa de dendê, torresmo, couve, vinagrete e molho de pimenta (R$ 81, nas duas versões da casa).

Onde: R. Coronel Oscar Porto, 808, Paraíso. 3051-5638. 12h/ 16h e 18h/ 21h (dom. 12h/ 16h. fecha seg.).

Nelito Bar e Restaurante

Ao chegar na esquina do Nelito, você praticamente se transporta de São Paulo para algum recôndito boêmio de São Paulo ou Rio de Janeiro -- afinal, aos finais de semana, músicos ficam ali na porta e tocam bossa nova, samba e o melhor da música popular brasileira. Dentro da casa, que é apertada, mas agradável, você encontra uma deliciosa feijoada (qua. e sáb.), que é muito bem servida com arroz, torresmo, couve e um feijão saboroso, bem preparado e temperado (R$ 45 a pequena, R$ 80 a média e R$ 120 a grande).

Onde: R. Mário, 75, Vila Romana. 3877-0126. 12h/15h30 (sáb., 12h/18h; dom., 12h/17h).

Dona Felicidade

Outra boa opção de feijoada, além do Nelito, pode ser encontrada no restaurante Dona Felicidade. Um dos mais tradicionais endereços da região, que há 60 anos serve pratos com aquele sabor de “casa”, tem aquela feijoada completa (para duas pessoas, a R$ 172) com arroz, couve, torresmo, farofa, laranja e molho de pimenta, além de duas bistecas de porco. Outra opção famosa por lá é o bacalhau do Seu Mané (R$ 140), que chega na mesa com lombo de bacalhau no azeite, alho, cebola, uvas, batata portuguesa e arroz branco.

Onde: R. Tito, 21, Vila Romana. 3864-3866. 12h/23h (sáb. e dom., 12h/17h).