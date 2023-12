As festas de fim de ano não são apenas um momento de celebrar entre amigos e familiares, trocar presentes e coisas do tipo. É, também, momento de comer. E comer bem! Se você não tiver tempo de preparar uma boa ceia, seja de Natal ou de Ano Novo, não se preocupe: bons restaurantes de São Paulo vendem a ceia pronta, já completa. Sem dor de cabeça.

A seguir, confira 12 opções de ceia para pedir. Tem comida contemporânea, massas, doces, gastronomia árabe e muito mais, com preços para vários tipos de bolsos. Confira:

Chou

Galette da ceia do Chou Foto: GUI GALEMBECK

Gabriela Barretto, chef do Chou, pensou em um cardápio completo para o final de ano, que pode ser encomendado até o dia 18/12. Os clientes retiram os pratos no dia 24/12, no restaurante, tudo pronto e fresquinho. Neste ano, o cardápio da ceia do Chou contempla pratos como salada de folhas, ameixa, queijo zola azul & nozes; homus de lentilha vermelha com sumac; maiale al latte, um suculento corte de porco duroc cozido lentamente com leite; e torta de coco & limão com laban. A refeição completa serve seis pessoas e custa R$ 1784. Também é possível encomendar meia porção, que sai a R$ 981.

Onde: R. Mateus Grou, 345, Pinheiros. 3083-6998 (fixo e WhatsApp). Encomendas até 18/12 pelo e-mail thais@chou.com.br. A retirada da ceia será feita no dia 24/12, ao meio-dia, no Chou.

Quincho

Na Vila Madalena, o Quincho Cozinha e Coquetelaria fez fama entre vegetarianos e não-vegetarianos graças à cozinha criativa da chef Mari Sciotti. Com a chegada do fim do ano, a casa oferece uma ceia vegetariana completa. Dentre entradas, pratos, acompanhamentos e sobremesa, para abrir as festividades as apostas da casa são o arancini de cogumelos (R$ 30, por 10 unidades) e o trio de pastas (R$ 69), com manteiga de missô e mel, patê de cogumelos e hommus de pistache. De principal, uma deliciosa opção de lasanha de cebolas com gorgonzola dolce e cebolas caramelizadas (R$ 185). Para fechar, o chef-pâtissier Rafael Aoki, que comanda a confeitaria do restaurante, apresenta a panacotta vegana de matcha com coulis de frutas vermelhas frescas (R$ 170).

Onde: R. Mourato Coelho, 1140, Pinheiros. 2597-6048. 12h/15h30 e 19h/23h (sáb., 12h/17h e 19h/23h; dom., 12h/17h).

Ghee Banqueteria

A Ghee Banqueteria oferece opções de ceia para Natal e Ano Novo. Para começar, torre de salmão Gravlax com ovas vermelhas (R$ 580/1 unidade que serve de 8 a 10 pessoas) ou túnel de parma com suave creme roquefort e rúcula selvagem (R$ 160 | 20 unidades). De entrada, o chef preparou sete variedades, como a salada Caesar com camarões e croutons de miga (R$ 420/1 kg) e a terrine de figos frescos com parma e caviar de mel (R$ 520/1 unidade que serve de 4 a 6 pessoas). Nos principais, peru assado ao mel, apple cider e romã, recheado com farofa natalina de brioche, acompanha maçãs, ameixas e peras assadas (R$ 1.600/6 kg) é o destaque. De sobremesa, torta waffer de Nutella com mousse de cacau 70% e bijú de chocolate (R$ 380/1.4 kg). A Ghee Banqueteria também oferece sugestões de ceias completas para 4 a 6 pessoas (R$ 2 mil) e 12 a 15 pessoas (R$5,4 mil).

Onde: As encomendas já começaram e poderão ser feitas até 15 de dezembro (para Natal) e 26 de dezembro (para Ano Novo). Encomenda pelo WhatsApp: (11) 99925-7045.

Sapore

Pelo segundo ano consecutivo, a Sapore INBox por Alex Atala terá um menu de Natal. Com pratos autênticos e receitas sofisticadas e exclusivas, o cardápio surpreende neste final de ano com opções que destacam fortemente a gastronomia brasileira e carrega a assinatura do 8° melhor chef do mundo. São quatro menus disponíveis. O primeiro, por exemplo, traz paleta de cordeiro, arroz com aletria e açafrão e batata crocante. O terceiro, enquanto isso, vem com camarão com molho de moqueca, arroz com brócolis e farofa de banana. A Ceia Natalina da Sapore serve até 4 pessoas e está disponível por R$ 450.

Onde: Pedidos podem ser feitos até o dia 11 de dezembro pelo telefone (11) 97545-0381.

Dona Deôla

A Deôla vai receber encomendas de entradas, acompanhamentos, pratos e sobremesas até o dia 22/12, com retirada até 24/12 para o Natal, e até 29/12, com retirada até 31/12 para o ano novo. Os destaques deste ano são os assados clássicos como peça de chester (R$ 332,40, para 6 pessoas), que vem recheada com farofa de amêndoas, avelãs e macadâmia e é servida com pera caramelizada, além do peru de festa (R$ 554, para 10 pessoas), recheado de farofa de bacon com frutas secas ao molho de vinho do Porto, cebolas carameladas e cogumelos Paris. Além destes, a padaria oferece opções por quilo como bacalhau à Gomes de Sá (R$ 176) e o pernil ao molho de cabernet sauvignon e mini cebola caramelada (R$ 107,80). Para acompanhar, farofa de castanhas e passas (R$ 83,90) e fios de ovos (R$120). Já para a sobremesa, os clientes encontram o bolo gelado de nozes (R$ 163,50), o cheesecake de frutas vermelhas (R$ 141,60) e a torta profiterole (R$ 134,90).

Onde: Avenida Pompéia, 1937, Pompéia. Outros quatro endereços. 3672-6600. Aberto 24h.

Mesa III Pastifício

Criada pela chef Ana Soares há 28 anos, a Mesa III vai aceitar encomendas para um cardápio criado especialmente para a data, com pedidas que podem ser combinadas ao gosto do cliente. As encomendas devem ser feitas até o dia 12 de dezembro, mas as receitas ficarão disponíveis na loja, à pronta-entrega, a partir de 24 de dezembro. Enquanto os convidados estão chegando, a celebração pode começar com algumas entradinhas como a terrine de festa (R$ 148, aproximadamente 800g), feita com ave e pistache. Outra sugestão para beliscar no início da refeição é a tapenade de festa (R$ 55, 200g), acompanhada de tostadas da lenha (R$ 26, 100g). Na etapa principal, brilham as massas artesanais como o panzerotti de stracciatella, maçã verde e limão siciliano (R$72, 400g).

Onde: Rua Doutor Paulo Vieira, 21, Sumaré. (11) 96636-7595. As encomendas devem ser feitas até o dia 12/12 e as receitas ficarão disponíveis na loja, à pronta-entrega, a partir de 24/12. 9h/19h (sáb., 9h/16h; dom., 9h/14h).

Dalva e Dito

O Dalva e Dito, restaurante de Alex Atala comandado pelo chef José Guerra, vai aceitar encomendas de ceias de Natal até o dia 18 de dezembro. Vendidos congelados, os pratos podem ser finalizados em casa. Dentre as opções, peru de quatro quilos (R$ 600); copa lombo recheada com farofa de frutas secas e bacon (R$ 320, 1 quilo); torta de camarão (R$ 300, 1 quilo) e, de sobremesa, bolo inglês (R$ 310) e torta de nozes (R$ 290).

Onde: R. Padre João Manuel, 1115, Cerqueira César. 3068-4444. 12h/15h e 19h/23 (dom., 12h/16h).

Aizomê

No Aizomê, a ceia é com pegada oriental Foto: Rafael Salvador

Com a chegada do fim do ano, o Aizomê oferece ceias sob encomenda para as festas de final de ano. Para os que preferem pratos quentes, as apostas para o Natal são o pernil de porco preto assado com glaçagem de umê (R$ 280), o rosbife de wagyu (R$ 540), além da costelinha de cordeiro com molho de kinkan (R$ 320). Vale lembrar que todos podem ser acompanhados de arroz japonês cozido com frango, vegetais e cogumelos (R$ 60), guirlanda de vegetais (R$ 140) ou pelo mix de folhas com molho de gergelim (R$ 34). Para fugir das ceias tradicionais, a chef elaborou a caixa de 2 andares, com 35 sashimis variados, 5 inarizushis, 6 ebimakis, 12 kappamakis e 5 futomakis. Há também a caixa redonda especial, que conta com 47 peças de sushis variados. Há também opções de sobremesas especiais como entremet de matchá e frutas vermelhas (R$ 295) e o bolo floresta verde, que leva massa de matchá, mousse de chocolate branco, cranberry e cerejas amarena aromatizadas em licor de umê (R$ 240). Para o Ano Novo, o osechi ryori é uma seleção de preparos tradicionais arranjadas em uma caixa. Cada um dos itens, como o kuromame (grãos de soja preta cozida em calda de shoyu), o tazukuri (peixes secos caramelizados com shoyu e gergelim), ou as ovas tobiko carregam seu simbolismo para trazer bons presságios para o ciclo que se inicia. Há a caixa unitária (R$ 680), que traz cada um dos elementos, ou a de 3 andares (R$1.480) para um banquete completo.

Onde: Encomendas pelo telefone (11) 2222-1176 / whats (11) 94247-9315 ou www.deliverydireto.com.br/aizome. Endereço de retirada: Alameda Fernão Cardim, 39 - Jardim Paulista.

Il Pastaio

A tradicional rotisserie Il Pastaio apresenta seu menu especial para as festas de fim de ano. As encomendas para Natal e Ano Novo devem ser realizadas até o dia 20 de dezembro. Na sessão de massas, as sugestões são o Cappeletti (R$ 115 o quilo) e lasanha verde com molho ao funghi secchi e muçarela de búfala (R$ 118 o quilo), dentre outras opções. De carnes, o protagonista é o peru recheado com farofas especiais doces ou salgadas (R$ 149 o quilo), além do tender artesanal fatiado ao molho de laranjas com damasco (R$310 o quilo). Um dos destaques, porém, está na ala de sobremesas: é o struffoli, um doce típico de Natal composto de massa frita em formato de bolinhas regadas ao mel (R$102 o quilo).

Onde: Alameda Santos, 44, Jardins. 11-963835158. 9h/19h (seg., 9h/16h; dom., 9h/14h).

Make Hommus. Not War

O Make Hommus. Not War, restaurante especializado em comida do Oriente Médio, do chef Fred Caffarena em sociedade com a gastróloga Talita Silveira, oferece uma ceia completa sob encomenda para as festas do final do ano. Caffarena seleciona receitas queridas do público da casa e prepara um cardápio com ares de banquete. Os pedidos podem ser feitos pelo Whatsapp até o dia 20 de dezembro. Na ceia de Fred, entram em cena 11 pedidas e o cliente é quem decide se vai optar pelas 11 ou não. Cada prato tem o seu valor separado e alguns estão disponíveis em diferentes quantidades, para abraçar os diversos grupos e famílias que se reúnem durante as festividades. Dentre as opções, kibe de bandeja, de cordeiro com nozes (a partir de R$135); pastrami de cordeiro com mostarda e picles (R$ 530, 2 quilos); e hommus de pistache (R$ 340 o quilo, com pedido mínimo de 500g).

Onde: Rua Oscar Freire, 2270, Pinheiros. Encomendas pelo WhatsApp. 99176-5171. 12h/15h e 18h/22 (sáb., 12h/16h e 19h/22h; dom., 12h/16h).

Leitão zinn

Marca de carne suína do grupo zinn, Leitão zinn está com sugestões de encomendas para o final de ano. Para as festividades, a marca oferece opções para encomenda como o banquete mineiro, composto por meia banda de leitoa assada, arroz, feijão tropeiro, maionese e vinagrete de maçã verde, nas opções para 4 pessoas (R$ 389,00) e para 6 pessoas (R$ 469,00). Outra sugestão é a leitoa mineira, iguaria livre de hormônios, antibióticos, criada com óleos essenciais, o que garante uma carne leve e com sabor único (R$ 85,00/Kg). Para acompanhar e dar um sabor mais especial à leitoa, peça o tempero pronto , preparado com produtos frescos, sem conservantes e aditivos, no valor de R$ 35,00 Pra finalizar, o menu conta com a Torta crocante de maçã e baunilha (R$119,00).

Onde: Apenas online. Encomendas: 97884-5867.

Confeitaria DAMA

Mesa de doces da Confeitaria DAMA Foto: Ricardo Dangelo

A Confeitaria DAMA, das sócias Daniela e Mariana Gorski, lança um farto catálogo de novidades e clássicos para a boa mesa de fim de ano. Entre mais de 20 opções, o público pode encontrar produtos como panetones, sobremesas em diferentes tamanhos e sabores, além de presentes comestíveis. As encomendas para o Natal podem ser feitas até o dia 21 de dezembro. Para o Ano Novo, até o dia 27 de dezembro. Entre os lançamentos de sobremesas que podem ser encomendadas para a ceia, estreiam o Mousse de Vinho do Porto com Figo (R$ 320, 22cm; ou R$ 28,50, no tamanho individual); o Mousse Coco com Manga (R$ 280, 22cm; ou R$ 25,50, no tamanho individual); a Torta Financier com Frutas Vermelhas (R$ 220, 22cm; ou R$ 25,50, no tamanho individual); o Bolo Árvore (R$ 27 a unidade); e a Árvore DAMA (R$ 330), feita de massa choux, recheada de brigadeiro.

Onde: R. Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros. Encomendas via WhatsApp 97095-3888 ou fixo 5182-5088. 8h/19h30 (dom., 8h/20h30).