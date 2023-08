No próximo domingo, dia 13 de agosto, será mais um dia para comemorar. Afinal, é Dia dos Pais e vários restaurantes ao redor da cidade de São Paulo vão fazer aquilo que a gente mais gosta: oferecer cardápios especiais para a ocasião, com novidades para comemorar em grande estilo. São restaurantes diversos e que servem para vários bolsos e gostos.

A seguir, confira uma seleção de 14 restaurantes para celebrar o próximo Dia dos Pais.

Cantaloup

Os chefs Valdir Oliveira e Arnor Porto, junto com o restaurateur Daniel Sahagoff, criaram pratos especiais em comemoração ao Dia dos Pais do Cantaloup. Para começar a sugestão é o Figo recheado com queijo de ovelha, com crocante de Parma, nozes e saladinha picante ao aceto balsâmico (R$ 79,00). Com principal a dica é Stinco de cordeiro com risotto de funghi porcini (R$ 193,00). E para encerrar em grande estilo, a sobremesa destaque para data é o Charuto de chocolate com amburana, banana flambada na cachaça de carvalho e sorvete de caramelo (R$ 46,00). Na ocasião o cardápio a la carte do restaurante também estará disponível. Recomenda-se fazer reserva.

Onde: R. Manuel Guedes, 474, Itaim. 3165-3445. 12h/15h e 19h/23h30 (sáb., 12h/16h e 19h/00h; dom., 12h/16h30).

PUBLICIDADE

Mocotó

Esse é um ano especial para Rodrigo Oliveira. O restaurante completa 50 anos de uma história iniciada pelo seu pai, o Seu Zé. Lembrando de seus ensinamentos e pratos queridinhos, o chef preparou para o Dia dos Pais um menu totalmente inspirado neste que é o seu grande mestre, na cozinha e na vida. Dentre os pratos, tapioquinha com queijos de sanharó (R$ 28,90), que são mini tapiocas recheadas com requeijão do norte e queijo-de-coalho, servidas com mel sertanejo da mBee e poejo; Panelinha do seu Zé (R$ 89,90), um cozido de garrão bovino, músculo, bacon, linguiça defumada e vegetais, servida com macaxeira da Fazenda Maniwa, propriedade do Seu Zé Almeida; carne-de-sol de cordeiro com farofa de requeijão (R$ 89,90), que é carne-de-sol artesanal, servida com uma das especialidades do patriarca, a farofa de requeijão-do-norte; doce de mamão com coco (R$ 19,99), uma compota de mamão verde com coco fresco, rapadura e muito cravo; picolé de umbuzada (R$ 24,90), um sorvete cremoso de umbu coberto com chocolate branco, servido com creme de limão e gin Yvy Terra. Cardápio disponível apenas na Vila Medeiros.

Onde: Av. Nossa Sra. do Loreto, 1100, Vila Medeiros. 2951-3056. 12h/23h (sáb., 11h30/23h e dom., 11h30/17h).

Cór

Localizado no Alto de Pinheiros, com direito a mesinhas na varanda, o restaurante Cór preparou um menu especial para celebrar o Dia dos Pais em família. O cardápio criado para a data inclui sugestões de entrada, prato principal e sobremesa (R$ 550, duas pessoas). Para iniciar, são duas opções de entrada: tortilha de milho, porco glaceado com pasta de pimenta fermentada, mix de picles e coentro ou salada de caju grelhado e marinado com queijo coalho frito, mix de nuts e mix de folhas orgânicas. Na sequência, é possível escolher entre o dry aged com 30 dias de maturação, acompanhado de arroz com chouriço curado e legumes grelhados, ou o arroz do mar, com camarão, lula, polvo, legumes e gremolata. Para encerrar, tiramisù de sobremesa. O menu especial será servido no domingo, dia 13/08.

PUBLICIDADE

Onde: Praça São Marcos, 825, Alto de Pinheiros. 3726-2908. 12h/15h e 18h/23h (seg., 12h/15h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h.

Cór terá pedida especial para o Dia dos Pais Foto: Neuton Araújo

Avec

Neste 13 de agosto, o Avec Gastronomie, comandado pelo chef Lucas Bassoleil, destaca um prato mais que especial: o filet avec, filet mignon grelhado com molho bernáise acompanhado de fritas ou salada (R$ 98). Para a sobremesa, vacherin, duas texturas de sorvete de frutas vermelhas, suspiro e licor de cassis (R$ 35) e tarte tatin, clássica torta de maçã francesa com sorvete de baunilha (R$ 35). Para finalizar, os pais podem aproveitar de um coquetel da nova carta de drinks da casa, assinada por Márcio Silva.

Onde: Av. Brig. Faria Lima, 120, 96590-2509. 12h/15h e 18h/23h (sex. e sáb., 12h/23h; dom., 12h/20h).

PUBLICIDADE

Tartuferia San Paolo

Primeiro restaurante da América Latina especializado em trufas, a Tartuferia San Paolo oferece gastronomia italiana contemporânea para o Dia dos Pais. Na data, será servido scaloppa com brie e pêra, escalopinho de mignon gratinado com brie, peras frescas, molho de vinho, acompanhado de risoto de cogumelos (R$ 109). Todos os pais que saborearem deste prato receberão uma taça de vinho tinto como cortesia para brindar e tornar o momento ainda mais especial. No momento, a casa recebe da Itália quinzenalmente as Trufas Negras Estivo, que podem ser laminadas à parte. Como são remessas limitadas, para garantir o frescor e qualidade, é recomendável consultar sempre disponibilidade.

Onde: R. Ferreira de Araújo, 302, Pinheiros. 97586-2644. 12h/15h e 18h30/23h (sex., 12h/15h e 18h30/24h; sáb., 12h/24h; dom., 12h/21h).

Osso

No fim de semana do Dia dos Pais, o restaurante Osso, do chef peruano Renzo Garibaldi, servirá um menu para a data, com sugestões de entrada, prato principal e sobremesa. Para iniciar, linguiça de porco com barbecue e queijo coalho (R$ 65) ou croqueta de chorizo (R$ 45), servidas em porções para dois. De prato principal, a pedida especial é costela Angus defumada, para duas pessoas, acompanhada de arroz carreteiro e farofa (R$ 350). Para finalizar, a sobremesa é floresta negra (R$ 60), também para ser compartilhada. O cliente pode pedir as sugestões separadamente ou o menu fechado (R$ 400 para duas pessoas). As receitas especiais estarão disponíveis nos dias 12 e 13/08 (sábado e domingo).

PUBLICIDADE

Onde: R. Bandeira Paulista, 520, Itaim Bibi. 3167-3816. 12h30/15h30 e 19h30/23h (sex., 12h30/15h30 e 19h30/00h; sáb., 12h/00h; dom., 12h/18h.

Croqueta de chouriço para o Osso no Dia dos Pais Foto: Neuton Araújo

Carlota

Clássico paulistano, o Carlota, bistrô brasileiro da chef Carla Pernambuco em Higienópolis, oferece um almoço especial para o Dia dos Pais. No dia 13 de agosto, domingo, a partir das 12h, as famílias podem optar pelo menu tradicional da casa ou pelas novidades para a ocasião, como a duplinha de tarteletes (R$ 56, uma de cogumelos e outra de polvo confit e salsa verde) e as lamb chops (R$ 135, costeletas de cordeiro, béarnaise com hortelã chiffonade, pilaf de zucchini, açafrão e dill). Para a sobremesa, a sugestão é o Nosso Pomar Mediterrâneo (R$39, cheesecake de queijo feta, kadaif, mel, figos, damascos e amêndoas).

Onde: R. Sergipe, 753, Higienópolis. 98225-6030. 12h/16h30 e 19h/23h (sáb., 12h/17h e 19h/23h30; dom., 12h/17h; fecha seg.).

PUBLICIDADE

Incêndio

Já o Incêndio, empreitada mais recente de Renzo, servirá opções de entrada, prato principal e sobremesa elaboradas especialmente para a data. A celebração pode começar com croqueta de milho (R$ 28) ou salada de beterraba defumada, queijo cremoso, mix de folhas, castanhas e molho picante (R$ 39). De principal, porco Duroc (600g) com pachicay com arroz de brócolis e purê de batata (R$ 90). Para finalizar, ainda é possível escolher entre a tortinha com frutas frescas (R$ 40) ou o sorvete com crumble de chocolate (R$ 30). As receitas especiais podem ser pedidas separadamente ou em forma de menu fechado (R$ 150 por pessoa) e estarão disponíveis nos dias 12 e 13/08 (sábado e domingo).

Onde: R. dos Pinheiros, 808, Pinheiros. 3062-4209. 12h/15h30 e 17h/23h (seg., 12h/15h30; sex. e sáb., 12h/00h; dom., 12h/18h.

Zena

O restaurante Zena, comandado pelo chef Carlos Bertolazzi em parceria com o empresário Dudu Pereira, no bairro dos Jardins, preparou uma sugestão para o Dia dos Pais: o coniglio alla lígure (coelho assado com vinho tinto, azeitonas, cebolas borettane al aceto balsâmico di Modena IGP) com gnocchi de batatas ao molho (R$ 109). Para harmonizar com o prato e tornar a data ainda mais especial, o Zena, em parceria com o Piselli – restaurante de Juscelino Pereira, pai de Dudu – , sugere a garrafa do vinho IL Sarone Negroamaro Puglia IGT 2019 para seus clientes. E o pai que comprar a garrafa de vinho neste dia, em qualquer um dos restaurantes, será presenteado com outra para levar para casa.

PUBLICIDADE

Onde: R. Peixoto Gomide, 1901, Jardins. 3081-2158. 12h/18 e 19/00h (fecha seg.).

Foglia Forneria

Os chefs Franco e Lorenzo Ravioli – pai e filho – lançam prato especial para o almoço do Dia dos Pais, no Foglia Forneria, e oferecem porções cortesia de 4 deliciosas polpettas para quem pedir a Pizza Del Mare (molho, alici italiano, mascarpone e ovas de peixe voador, R$ 98) à noite. O prato do almoço será o Tornedor de mignon sobre creme de queijos de Stracchino e burrata com batatas rústicas e polvere de Prosciutto crudo (R$ 98,39).

Onde: R. Domingos Fernandes 548, Vila Nova Conceição. 3846-9695. 12h/15h e 18h/23h.

Casa oferece porções cortesia de 4 deliciosas polpettas para quem pedir a Pizza Del Mare Foto: João Erbert

Casa Santo Antônio

No Dia dos Pais, a Casa Santo Antônio também terá cardápio especial. Para iniciar e esquentar, a entrada será uma sopa de cebola com cerveja preta acompanhada de pão tostado e queijo parmesão (R$ 42). Já para o prato principal, a pedida é o delicioso Ossobuco com risoto de açafrão e gremolata (R$ 98). E, para fechar, a sobremesa é uma Choux recheada com mousse de chocolate amargo, sorvete de frutas vermelhas e praliné de nozes (R$ 41). Cardápio disponível no almoço e no jantar no dia 12 e no almoço de 13.

Onde: Av. João Carlos da Silva Borges, 764, Granja Julieta. 97532 4548. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/16h e 19h/24h; dom., 12h/17h).

Il Capitale

No Dia dos Pais, o restaurante Il Capitale, de gastronomia italiana clássica, localizado nos Jardins, do restaurateur Gianluca Perino e do chef de cozinha Ricardo Dicamargo, traz duas sugestões especiais, perfeitas para celebrar em família ao redor da mesa: bistecca alla Fiorentina, típico da Itália, especialmente da região da Toscana, preparada no Josper e acompanhada por tomate e rúcula selvagem; e o corte Tomahawk, macio e saboroso, que consiste de uma parte da costela bovina e o bife ancho, servido com legumes assados. Ambos os pratos são generosos e podem servir até 3 pessoas, no valor de R$330/cada. Para a data é recomendável fazer reserva no WhatsApp de número 9.7832.3460.

Onde: R. Oscar Freire, 600, Jardins. 9.7832.3460. 12h/16h e 19h/24h (sex. e sáb., 12h/17h e 19h/24h; dom., 12h/19h).

Tuy Cocina

Localizado em um ambiente moderno e convidativo nos Jardins, o Tuy Cocina é sucesso por oferecer pratos, tapas e petiscos da gastronomia ibérica contemporânea, que é a junção das culinárias espanhola e portuguesa. Em 13 de agosto, quem escolher a casa para celebrar o Dia dos Pais poderá saborear uma tradicional receita originária da cidade de Gandia, na região de Valência: o Fideuá de Frutos do Mar, semelhante à paella, que traz capellini grano duro com camarão, lula, polvo e mexilhão, finalizado com aioli, farofinha de chorizo espanhol e páprica picante (R$129). E para tornar a data ainda mais especial, o restaurante presenteia todos os pais que pedirem o prato com uma taça de vinho branco.

Onde: R. Padre João Manuel, 1156, Jardins. 91641-1309. 12h/24h (dom. e seg., 12h/22h).

Fideuá de Frutos do Mar é semelhante à paella Foto: Rubens Kato

Lolla Osteria

Para o Dia dos Pais, o Lolla Osteria criou pratos especiais. De entrada, salada de beterraba (R$ 47) assada com frutas vermelhas frescas, boursin de cabra e pistache. Já de pratos principal, maltagliati do mar (R$ 82), preparado com massa negra de corte rústico, camarão, lula e molho de tomate fresco; paleta de cordeiro (R$ 119) assada por seis horas ao molho do assado acompanhado de capellini paglia e fieno ao aroma de limão siciliano; e ravioli de bacalhau (R$ 86) com emulsão de sálvia, azeitonas pretas e molho romesco.

Onde: R. Michigan, 682, Brooklin. 5041-6987. 12h/15h e 19h/23h (seg., 12h/15h; sáb., 12h/00h; dom., 12h/18h).