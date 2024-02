Se você está se programando para ir em algum bloco de rua no Carnaval de São Paulo, fique tranquilo: você não vai passar fome. Afinal, Paladar selecionou ótimos restaurantes próximos de bloquinhos de Carnaval, em regiões como Centro, Moema, Vila Mariana e Pinheiros, para que você, folião, não precise se preocupar com o que comer por ali.

Confira, a seguir, uma seleção por bairro dos melhores restaurantes próximos dos bloquinhos mais badalados de São Paulo.

Parque do Ibirapuera

Blocos como Agrada Gregos, Bicho Maluco Beleza, Vou de Táxi, Monobloco

Gajos

Mais uma opção de restaurante, agora português. O Gajos é um misto de bar e restaurante. No cardápio, petiscos como a sardinha portuguesa assada (R$ 51, quatro unidades) e os bolinhos de bacalhau (R$ 7,50, uma unidade). Da ala de principais, o bacalhau é uma das estrelas do cardápio (a partir de R$ 76) ao lado de diferentes tipos de arroz, como o tradicional arroz de pato (R$ 69), que traz a carne da ave desfiada, tomate, cebola e bacon.

Onde: Al. dos Arapanés, 1307, Moema. 5543-9749. 12h/15h30 e 19h/23h (sáb., 12h/00h e dom., 12h/22h).

Bar do Alemão

Para fechar as sugestões de almoço, o Bar do Alemão. O restaurante, natural da cidade de Itu, em 1902, é uma das principais referências na cidade quando falamos de parmegiana. Não é à toa: além de ser farto, o prato vem com um molho de comer rezando. Para quatro pessoas, sai a R$ 239 ou R$ 89 na versão individual. A casa ainda conta com boas opções de pratos típicos alemães, como o Schnitzel (filé suíno à milanesa, salada de batata e repolho roxo, a R$ 69) e eisbein (joelho de porco a pururuca, saindo a R$ 189 para dois).

Onde: Av. Juriti, 651, Moema. 5052-8333. 12h/16h e 18h/23h (sáb., 12h/23h e dom., 12h/21h).

Jules

Depois de almoçar, que tal um belo sorvete? Você encontra uma boa opção de sobremesa na padaria Jules. Além de ter bons pães, a casa conta com um sorvete artesanal que é muito bem servido e saboroso (a partir de R$ 13,90). Dentre as boas opções de sabor, maçã verde, macadâmia crocante, limão siciliano e um maravilhoso de manga e maracujá.

Onde: Al. dos Anapurus, 942, Moema. 5055-4537. 7h/20h.

Rua Augusta

Blocos como Acadêmicos do Baixo Augusta, Salete Campari, Banda do Trem Elétrico

Urbe Café

É numa casinha aconchegante, apesar de apertada, que fica o Urbe Café. Ele fica ali na avenida Antônio Carlos, bem perto da Augusta, e oferece uma variedade interessantíssima da bebida -- desde preparações mais autorais até as mais clássicas. É gostoso, por exemplo, o Santo Refresco (R$ 15), que vem com café gelado, capim santo, mel e limão, e o Capuccino Urbe (R$ 14,50), com doce de leite e raspas de limão. Além disso, vale lembrar que os cafés são preparados a gosto do freguês: filtrado, na AeroPress ou prensa.

Onde: R. Antônio Carlos, 404, Consolação. 10h/00h (sáb., 9h/00h; dom., 9h/22h; fecha seg.).

Os lanches e cafés do Urbe são uma boa pedida para recarregar as energias Foto: Lufe Gomes

O Pedaço da Pizza

Não quer café, mas está com vontade de uma boa pizza? O Pedaço da Pizza, como o próprio nome sugere, serve pizza em pedaços. O negócio, que também fica ali na Antônio Carlos, coladinho na Augusta, tem uma proposta simples: o cliente faz o pedido no balcão e escolhe o sabor. Você encontra, dentre outras opções, tradicionais como marguerita, portuguesa e pepperoni, mas também de shimeji com couve, 3 cogumelos e opções doces. Os preços variam de pedaço pra pedaço, mas ficam entre R$ 8,90 e até R$ 14,20.

Onde: R. Augusta, 1463, Bela Vista. 11h/23h (sex. e sáb., 11h/5h; dom. e seg., 16h/23h).

Calçadão Urbanóide

Uma boa opção para quem está em grupo e quer pratos para todos os gostos é o Calçadão Urbanóide. É uma travessa na Baixa Augusta que você não dá nada -- acredita que é apenas um pequeno parque de food truck, sem muito o que encontrar por ali. No entanto, conforme você avança no calçadão, mais coisas encontra por ali. Tem kebab, lanche, hambúrguer e até creme brulée. Os preços de cada barraquinha podem espantar em um primeiro momento, mas dá para encontrar boa comida por bons preços. Basta procurar.

Onde: Rua Augusta, 1291, Consolação. Qua., 16h/22h. Qui., 16h/22h30. Sex., 16h/1h. Sáb., 12h/1h. Dom., 12h/23h. Fecha seg. e ter.

Centro

Blocos como MinhoQueens, Explode Coração, Tarado Ni Você, Agora Vai, Bloco Pagu

Bar do Estadão

A casa é muito conhecida pelo lanche de pernil, mas vai muito além disso. O PF do Bar do Estadão tem algumas pedidas certeiras no dia a dia, como o Picadinho, a R$ 35, e a Alcatra, com arroz branco soltinho, feijão de caldo e batata frita crocante. Também tem boas opções com frango, como o Filé de Frango Grelhado (R$ 34), com arroz à grega e as tradicionais batatas fritas crocantes.

Onde: Viaduto Nove de Julho, 193, Centro. 3257-7121. Aberto todos os dias, 24h. Delivery via iFood.

Merenda da Cidade

Novo negócio de Janaína Torres Rueda e Jefferson Rueda, o Merenda da Cidade tem duas propostas: durante o dia, serve o tradicional PF; à noite, serve lanches deliciosos. “Dona Onça e Casa do Porco já eram ótimas escolhas e o Merenda da Cidade mantém a qualidade”, disse Pedro Drudi, do Le Cordon Bleu, em uma reportagem sobre os melhores PFs do Centro. “Fico na dúvida entre o PF de terça-feira, com bife à rolê, arroz, feijão purê e farofa, bem no estilo comida caseira e; o de sexta, com peixada, arroz, tartar de banana delicioso e farofa, que faz a gente querer voltar durante o final de semana”.

Onde: R. Epitácio Pessoa, 98, República. 4210-4936. 12h/15h30 e 19h/22h.

Virado à Paulista do Merenda da Cidade, novo restaurante de Janaína Rueda Foto: MAURO HOLANDA

Vila Mariana

Blocos como Filhos de Gil, Bicho Maluco Beleza

Mapu

O bao - espécie de sanduíche montado num pão de massa branquinha cozido no vapor - é a grande atração do sobradinho dedicado à comida de rua taiwanesa. A versão tradicional do lanche (R$ 28) é recheada com pancetta, conserva de mostarda, amendoim e coentro; a de frango (R$ 26), feita com sobrecoxa, leva também pepino, molho apimentado coreano, maionese de wasabi e cebolinha; e na receita batizada de cogu bao (R$ 26) brilha uma inusitada terrine de cogumelos frita. Mas, antes de provar o bao, não deixe de pedir a berinjela da casa, que é empanada e servida com um molho adocicado de missô e shoyu (R$ 31), ou o frango crocante de Taiwan (R$ 32). Tem apetite de sobra? Aposte no Lu Rou Fan (R$ 28), uma cumbuca de arroz com pancetta cozida, ovo marinado com gema cremosa, conserva de rabanete e cebolinha. E, para adoçar, jogue-se no ice bao, de massa frita e recheada com sorvete de nata, farofa de amendoim e caramelo de missô (R$ 23).

Onde: R. Áurea, 267, Vila Mariana. 5081-4070. 11h30/14h30 e 18h/22h (sáb. 12h/15h30 e 18h/22h; fecha dom. e 2ª).

São Carlos Lanches

Se você gosta de lanches prensados e bem servidos, precisa dar uma chance para a lanchonete São Carlos. Perto da região das faculdades na Vila Mariana, a casa preza pela praticidade: são poucos os lugares disponíveis ali para sentar e comer. O foco é pegar o lanche (ou pedir pelo delivery) e ir embora. E isso já vale pela experiência: o x-salada (R$ 32,90), com hambúrguer artesanal da casa, alface, queijo, tomate em cubos e maionese caseira, é a joia da casa, mostrando como os lanches são saborosos e inesquecíveis -- com o prensado ainda dando um gostinho crocante. Gosta de comer muito? Parta para o x-tudo (R$ 40,90), que vem com tudo que o x-salada traz e mais bacon, presunto, ovo e azeitona verde fatiada. Para acompanhar, é gostosa a batata frita da casa (R$ 19, 200 gramas), que vem acompanhada de maionese verde artesanal, e o ótimo Guaraná São Carlos (R$ 8,50).

Onde: R. Maj. Maragliano, 433, Vila Mariana. 5573-5800. 17h30/22h30 (fecha domingo).

Veloso Bar

Parada obrigatória não só para quem passa pela Vila Mariana, mas por quem chega para passear em São Paulo, o Veloso Bar é dono de uma das melhores coxinhas da cidade. Crocante e sequinha por fora, mas mantendo uma inesquecível cremosidade por dentro, a coxinha do Veloso é perfeita para petiscar, enquanto toma um chope ou uma das ótimas caipirinhas da casa. Elas chegam à mesa em porções de seis (R$ 42), com tamanho médio, massa macia e Catupiry em dose suficiente apenas para envolver e umedecer o recheio de frango. O toque picante é conferido pela pimenta feita na casa com dedo-de-moça.

Onde: R. Conceição Veloso, 54, Vila Mariana. 17h/23h30 (sáb. 15h/23h30, dom., 15h/22h e fecha 2ª).

Pinheiros

Blocos como Me Lembra Que Eu Vou, Bangalafumenga, Besta é Tu

La Guapa

A vontade de trazer um pouco mais de sua cultura para os brasileiros fez com que Paola Carosella inaugurasse a primeira unidade da La Guapa há nove anos com seu sócio, Benny Goldenberg. Uma novidade é a empanada a Sofia (R$ 12,50), recheada com quantidade generosa de carnes bovina e suína, tomate, mussarela, cebola, orégano, alho, pimenta-calabresa, manjericão e azeite. As outras empanadas custam R$ 10,90, exceto as especiais. Além da novidade, vale experimentar a clássica Salteña (carne, ovo, azeitonas e batatas) e a agridoce Julieta (massa feita com manteiga com requeijão de corte, goiabada cascão e alecrim fresco).

Onde: R. dos Pinheiros, 248 B, Pinheiros. 3061-3661. 10h/22h (sáb. e dom., 12h/22h).

Algumas das opções de empanada do La Guapa. Foto: Luigi Di Fiore/Estadão

Oca Burger

A marca trabalha com cortes angus e o pão é preparado em colab com uma famosa padaria do Brasil. Além disso, todas as casas são pet friendly. Dentre as boas opções de pedidas, o Oca Burger (R$ 28 ou R$ 40, dependendo da quantidade de burgers), com american cheese, alface, tomate, cebola roxa e molho da casa. Também vale arriscar no Provolóca (R$ 36-R$48), feito com provolone à milanesa.

Onde: R. Simão Álvares, 427, Pinheiros. 11h30 às 23h30 (fecha 2a).

Pirajá

A empada de camarão ao molho de frutos do mar (R$ 15) chega à mesa com a calda escorrendo na superfície; a empada de moela (R$ 15), que surpreende pela combinação original de ingredientes, inspirada no tradicional bar Salete, famoso por suas empadas, aberto desde 1975 no Rio de Janeiro; e o pastel de angu (R$ 15), recheado com espinafre e o queijo Serra da Canastra.

Onde: Av. Brig. Faria Lima, 64. Pinheiros. 3815-6881. 12h/00h (seg., 12h/23h; sex. e sáb., 12h/2h; dom., 12h/19h).