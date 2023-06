Uma das datas mais concorridas entre os restaurantes de São Paulo, o Dia dos Namorados acontece no próximo 12 de junho, uma segunda-feira. Apesar de cair no começo da semana, porém, restaurantes já começam a preparar os menus especiais para que casais possam celebrar a data em grande estilo, aproveitando o melhor da gastronomia da cidade.

A seguir, confira uma seleção de bons restaurantes para comemorar o dia 12 de junho.

Miya Wine Bar

O Miya Wine Bar abre excepcionalmente no próximo dia 12 de junho, uma segunda-feira, para servir um menu especial criado pelo renomado chef Flávio Miyamura. O menu completo sai por R$ 210 e o cliente pode optar por fazer uma harmonização de vinhos por R$ 299. Para a entrada fria, o chef preparou uma opção leve e saborosa: a tostada de milho com atum marinado, acompanhada por salada de wakame e harmonizada com o rosé Victoria Geisse Vintage (150 ml). Já para a entrada quente, o ravioli recheado com creme de castanha portuguesa com caldo de foie gras é a perfeita combinação com o tinto Niepoort Dao (100 ml). Como prato principal, os casais poderão escolher entre três deliciosas opções: o espaguete com mix de cogumelos e salsa de trufas, harmonizado com o Escorihuela Gascon Syrah (100 ml) ou o saboroso prato de frutos do mar grelhados (camarão, vieiras e lula) com purê de couve-flor e bisque de camarão combinado com o Leyda Single Vineyard Falaris Hill Chardonnay (100 ml). A última etapa da experiência fica por conta do leitão crocante com creme de milho e caldo de carne em parceria com o Max Reserva Merlot (100 ml). Para finalizar, a sobremesa de rabanada do chef com sorvete de vanilla e geleia harmonizada com Kracher Spatlese Cuve (50 ml). Recomenda-se reserva.

Onde: R. Padre Carvalho, 55, Pinheiros. 91624-3540. Dia dos Namorados: a partir das 18h.

Charco

Para a data o chef Tuca Mezzomo abre o Charco com um menu degustação exclusivo. Serão 7 etapas no valor de R$490 com opção de harmonização por mais R$200. Entre os pratos estão a Olhete, tangerina e ervas, o Wagyu, bordelaise e cebola e o picolé com Sorbet de mel de cacau, chocolate caramelizado e pó de framboesa.

Onde: R. Peixoto Gomide, 1492, Jardim Paulista. 94631-4065. 19h/23h.

Éze

O restaurante mediterrâneo, que tem à frente o restaurateur Marcelo Muniz, oferece um cardápio especial (R$480, o casal) no Dia dos Namorados. Para abrir a noite, sopa de tomate com ervas, cenouras tostadas, finalizado com manjericão. De entrada, crocante de arroz com tartar de atum, aioli e mostarda fermentada ou salada de pepino com coalhada e mel. Como pratos principais são três opções: ravioli de camarão, com camarão tostado, emulsão de vinho branco e óleo de páprica; filé ao Barolo com aligot ou arroz frito com lentilha e cogumelos shitake, cebola e brócolis grelhados. Para finalizar a noite, a sobremesa Mon Amour, com lâminas de brownie com avelãs, sorvete de chocolate, creme de café e calda quente de chocolate, laranja e morangos. Recomenda-se reserva.

Onde: Al. Tietê, 513, Jardins. 95141-4136. Dia dos Namorados: dom., 19h30/22h; seg., 19h30/21h45 e 22h/00h15.

Arturito

A chef Paola Carosella abre seu restaurante exclusivamente para o jantar na segunda-feira do dia 12 de junho, com um menu especial harmonizado que inclui uma taça de espumante, lulinhas com tomates apimentados, robalo com tomates, mexilhões frescos e aioli, o clássico nhoque de ricota artesanal do Arturito, com ragu de linguiça de porco feita na casa e pêras com queijo manchego e shortbread de nozes, entre outras delícias. Serão apenas 15 mesas disponíveis para horário das 19h30 e 15 para as 22h, mediante reserva antecipada. Valor do menu harmonizado por pessoa: R$ 490

Onde: R. Artur de Azevedo, 542, Pinheiros. 95699-9330. Dia dos Namorados: 19h30 e 22h.

Notiê (Espaço Priceless)

O Dia dos Namorados poderá ser comemorado em duas datas no restaurante comandado pelo chef Onildo Rocha, no domingo (11/6) ou na segunda-feira (12/6). Sem perder o foco em sua cozinha focada em produtos brasileiros, o chef criou um menu especial de seis tempos onde o flan de ostras, o camarão com vieiras e melão e a copa lombo de porco preto com demi glace e figos, emulsão de espinafre são destaque. Nos dois dias a casa trabalhará com dois horários de reserva, às 19h e 21h30. Valor do menu por pessoa: R$ 290. Bebidas e serviço à parte

Onde: R. Formosa, 157, Centro Histórico. Dia dos Namorados: 19h e 21h30.

Tantra

Para comemorar o Dia dos Namorados, o restaurante Tantra convidou o chef chocolatier Ale Magre, que, junto com Eric Thomas, chef-proprietário da casa, pensou em uma curiosa sobremesa inspirada na origem do chocolate. A Xocolati (R$ 59,90, para 2 pessoas) reúne shot de chocolate com chili, canela, noz moscada, cardamomo e gengibre, acompanhados de pequenas combinações para comer aos bocados: chocolates bean to bar branco com cocada tailandesa; hibiscus com frutas vermelhas marinados em licor; ao leite crema 45% com pimenta e flores; Forasteiro 72% (vindo da fazenda Bonança, na Bahia) com spicy mango e farofa de pipoca. A sobremesa fica no cardápio durante todo o mês de junho, no almoço e no jantar. Para beber, o Tantra sugere seus drinques afrodisíacos. Caso do Orgasmo (R$ 36), que leva vodca com Infusão de baunilha e cumaru, licor de pêssego, curaçao blue, suco de abacaxi e infusão de energéticos naturais à base de guaraná, ginseng e jambu. Para o Dia dos Namorados, o restaurante recomenda reserva.

Onde: R. Chilon, 364, Vila Olímpia. 3846-7112. Dia dos Namorados: 12h/15h e 18h/23h.

Aê! Cozinha

O menu de seis tempos inclui uma taça de sidra francesa de boas-vindas com reservas antecipadas para os horários das 19h ou 21h30. Destaque para o parfait de foie de galinha com vinho do porto e conhaque, a massa recheada com queijo de cabra, macadâmia e ervas frescas, espuma de abóbora defumada, açafrão espanhol e azeite de chorizo, e o pithivier de costela bovina braseada com vinho tinto, cogumelo porcini, creme de couve-flor e roti de carne trufado. Também será possível harmonizar cada prato com vinhos franceses. Sai por R$ 295 por pessoa. Se harmonizado, mais R$ 220.

Onde: R. Áurea, 285, Vila Mariana. 3476-8521. Dia dos Namorados: 19h/21h30.

Nonna Rosa

A osteria Nonna Rosa também irá oferecer um menu especial de Dia dos Namorados (R$ 480, o casal). O cardápio contempla como entrada creme de mandioquinha com queijo gruyere e uma mini tábua de frios. Como pratos principais, será servido um risoto nero com frutos do mar, o chorizo black Angus e rigatoni ao tartufo. De sobremesa Beijos de Romeu e Julieta: sablée de cacau com castanhas e recheado com trufa de chocolate e outro sablée de coco com castanhas e recheado com trufa de chocolate, ambos guarnecido com semifredo de chocolate e calda quente de chocolate com laranja. Recomenda-se reserva

Onde: R. Padre João Manuel, 950, Jardins. 2369-5542. Dia dos Namorados: dom., 19h30/22h; seg., 19h30/21h45 e 22h/00h15.

Pratos para o Dia dos Namorados na osteria Nonna Rosa Foto: Raul da Mota

Vista

O novíssimo Vista Jardins, localizado no Shops Jardins e sob o comando do chef Tuca Mezzomo, aposta em um menu de 5 etapas no jantar do Dia dos Namorados a R$ 750 o casal. De entrada, ostras no vapor com caviar harmonizado com Chandon Excelence Brut e vieiras grelhadas. Nos principais, tortéi de abóbora defumada e, para acompanhar, o cliente escolhe entre peixe grelhado, camarão rosa grelhado ou corte do assador. Pra fechar, Floresta Negra, sagu de coco e frutas amarelas ou pé de moleque.

Onde: Shop Jardins - Rua Haddock Lobo, 1626, Jardins. 5196-4022. Dia dos Namorados: 12h/16h e 19h/23h30.

Massae San Sushi

Na noite mais romântica do ano, o Massae San Sushi traz um menu em quatro tempos para embalar todos os corações e surpreender paladares com sua culinária sutil e delicada. De entrada, oscas frescas e temperadas, perfeitas para a ocasião, combinado de sushis e sashimis com pescados do dia, vieira, camarão e ovas, com 35 peças. Prossegue com tempurá de camarão e legumes, e termina com o delicioso ice mochi de sobremesa, ao custo de R$ 490 por pessoa.Tudo isso em um ambiente genuíno que remete aos autênticos “templos” de gastronomia da Terra do Sol Nascente.

Onde: R. Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 275, Itaim Bibi. 98942-2815. Dia dos Namorados: 11h30/15h e 18h30/22h.

Terraço Itália

No Terraço Itália, a cobiçada noite do dia 12 de junho volta ao cenário do belo complexo situado a 165 metros de altura, com a cozinha do chef Toscano Pasquale Mancini, e a atmosfera perfeita para um jantar romântico a dois. Na segunda feira, 12 de junho, o menu será servido a partir das 18h ao custo de de R$2.178, para o casal em mesas na janela, e R$ 1960 o casal mesas fora da janela, com água, sucos, refrigerantes e duas taças de Prosecco. Em parceria com a Pernod Ricard, o casal vai ganhar uma garrafa de champagne G.H.Mumm, com duas taças de cristal para celebrar. De Amuse Bouche, creme de mandioquinha, gengibre e vieras. No antipasti, lagostim a mediterrânea com limão caviar, tartar de wagyu com espuma de pecorino, mousse de queijo de cabra com mostarda de Cremona. De pratos principais, ravioloni de crustáceos em creme de açafrão com ovas de mujol ou risotto ao pesto de tomate e burrata; e, de segundo prato, filet mignon porcini e risoto trufado ou camarão com creme de champanhe e risoto ao nero de seppia. Pra fechar, coração ao chocolate, semifreddo al Bacio Perugina e gelato de zabaione e amarena.

Onde: Av. Ipiranga, 344, República. 2189-2929. Dia dos Namorados: a partir das 18h.

Tantin

Para o Dia dos Namorados, o restaurante de comida brasileira do chef Marco Aurélio Sena irá oferecer um menu para casais que amam uma botecagem. Por R$ 320, o casal receberá logo na chegada uma batida de caju, seguida por um balde com seis cervejas. Para as comidinhas: pastel de camarão, bolinho de jerimum com queijo cuia e frango à passarinho. Também estará incluso queijo coalho com melaço de gengibre e carne de sol na manteiga de garrafa. Para finalizar, mousse de chocolate, com morango na calda de catuaba e farofa doce crocante. Além disso, terá roda de samba. Precisa fazer reserva antecipadamente.

Onde: R. dos Pinheiros, 987, Pinheiros. 96333-5414. Dia dos Namorados: 12h às 16h e das 18h às 00h.

Pratos que os namorados podem encontrar no Tantin Foto: Daniel Cancini

O Carrasco Bar

Excepcionalmente, o Carrasco Bar irá abrir as portas na segunda-feira para o Dia dos Namorados. O bar oferece um menu de sete tempos (R$ 650 + R$ 320 com os drinks), do chef Cassiano Oliveira, que conta com pratos como aguachile de camarão; seguido por mil folhas de pupunha com creme de grana padano e ovas. Já de principais terá polvo grelhado com molho peruano a base de pimenta aji panca e Risoni com guanciale. De sobremesa serão duas opções: torta basca à moda mineira e a Trilogia Cítrica (macaron de lemon curd, sorbet de ciriguela e bolo de amoras). Os pratos serão harmonizados com quatro diferentes coquetéis, o Nous Deux a base de jerez fino, vermute e vinho do porto dry; o Have a Heart com vodka com physalis, creme de framboesa e óleos essenciais de limão siciliano criados pelos bartenders Spencer Amereno Jr. e Cris Negreiros. O menu será oferecido em dois horários diferentes, das 19h às 21h30 e das 21h30 às 00h. Precisa fazer reserva.

Onde: R. Costa Carvalho, 84, Pinheiros. Dentro do Guilhotina Bar. 3031-0955. Dia dos Namorados: 19h/21h30 e 21h30/00h.

Trio

Instalando no 19o. andar do edifício e-Tower, na região da Vila Olímpia, o restaurante Trio terá um menu especial para a data sob o comando do chef Diego Gimenez. Para as entradas há o duo de tartar de atum com stracciatella e esfera de balsâmico ou polenta com mascarpone trufado. Os pratos principais serão divididos em dois tempos. O primeiro será um tortelli de alcachofras com creme de brie e nozes ou sorrentine de lagosta. Já o segundo prato poderá ser camarão grelhado com purê de ervilhas ou carré de cordeiro com purê de cenoura. A opção vegetariana será arroz cremoso com frutos do mato. O cardápio de sobremesas terá itens como macarron de framboesa, mini cheese cake de frutas vermelhas, torta gianduia com calda de chocolate, entre outros. O menu contempla ainda duas taças de champagne e uma garrafa de vinho branco ou tinto. A R$ 950, com reserva.

Onde: R. Funchal, 418, Vila Olímpia, 19º andar do Edifício E-Tower. 97394-9595. Aberto o dia todo.

Yū Restaurante

Para comemorar o Dia dos Namorados, o Yū preparou uma sequência completa para dois que poderá ser degustada nos jantares de sábado, 10 de junho, e segunda, 12. Shimeji, cogumelos salteados no shoyu e nirá; combinado do chef, com 20 unidades (3 sashimis de barriga de salmão, 3 de atum, 3 de polvo, 1 niguiri de barriga de salmão, 1 de atum, 1 de vieira, 1 Jo de salmão, 1 codorna, 3 baterá de salmão e 3 uramaki spicy tuna); e esfera de Chocolate, com chocolate 56% de cacau de origem, recheada com brownie de matchá, geleia de frutas vermelhas, caramelo e amêndoas caramelizadas. E, para brindar, duas taças de espumante Cava Don Román para os apaixonados. Sai, para o casal, a R$ 320.

Onde: R. Jerônimo da Veiga, 121, Itaim Bibi. 9 94456106. Dia dos Namorados: sáb., 19h/00h30; seg., 18h30/00h.

Donna

O restaurante comandado pelo chef André Mifano oferecerá para os namorados, no dia 12 de junho, uma taça de espumante, além de sugestões especiais como o fritto misto de lula e camarão servido com emulsão de limão siciliano (R$ 81), o cozze e zafferano (mariscos com molho de açafrão e panceta, a R$ 78), e para principal, spaghetti e cozze alla marinara, ou seja, espaguete com marisco ao molho de tomate com toque de orégano (R$ 90). Há também sobremesa especial criada pela confeiteira Olivia Vieira, um trio de mini doces com bolo de capim santo com creme de limão siciliano, bem-casadinho com doce de leite de cumaru, camafeu de noz pecã e marzipan recheado com compota de damasco, que serão servidos juntamente (R$ 41) em um só prato de sobremesa. É recomendável reserva.

Onde: R. Peixoto Gomide, 1815, Jardim Paulista. 97593-9047. Dia dos Namorados: 19h/ 22h45.

Nouzin

A casa dedicada a café da manhã e outras comidinhas para o dia todo terá um combo fechado para quem quiser aproveitar o brunch no domingo, dia dos namorados. Por R$ 170 (para duas pessoas), é possível aproveitar da cesta de pães (croissant, mini pão francês, brioche e levain); manteiga, requeijão e geleia da casa; ovos mexidos com bacon; dois sucos naturais, duas bebidas quentes; uma torta mousse de chocolate com morangos ou tigela de banana com maracujá e frutas da casa. Quem quiser incluir uma jarra de clericot, o valor vai para R$ 240. O menu do brunch também estará no delivery por R$190.

Onde: R. Padre Carvalho, 204, Pinheiros. 3816-0210. Dia dos Namorados: 8h/19h.

Ícone Asiático

Para a data, o restaurante de cozinha asiática terá uma pedida especial pelas mãos dos chefs Roberto Satoru e Alexandre Ortigoso. O menu terá carpaccio de magret com ponzu, ceviche de polvo, sushis, sashimis, gyukatsuo com cogumelos e trufas, ebi spicy e mexilhão com molho cítrico. Para finalizar, um cheesecake especial. O menu completo sai por R$ 590 o casal, sem bebidas. Para incluir drinks ou vinho, o valor ficará R$710 para o casal.

Onde: R. Fidalga, 79, Pinheiros. 2667-6217. Dia dos Namorados: dom., 19h/23h; seg., 19h/21h e 21/22h.

Jantar de Dia dos Namorados do Ícone Foto: Raul da Mota

AMA.ZO

Para o Dia dos Namorados, o AMA.ZO, comandado pelo renomado chef peruano Enrique Paredes, oferece aos casais um menu experiência de nove tempos baseado em peixes e frutos do mar (R$ 280 sem harmonização / R$ 400 com harmonização, ambos por pessoa). Entre os pratos oferecidos, bombom de cacau branco, mousse de ovas confit e caramelo salgado; ostra ponzu com physalis; leite de tigre com cupuaçu; gyoza com siri e lamen de caranguejo; pirarucu com tucupi preto; polvo com milho roxo e mandioquinha, entre outros.

Onde: R. dos Guaianazes, 1149, Campos Elíseos. 99560-4321. Dia dos Namorados: 19h/22. Reservas devem ser feitas antecipadamente com pagamento de 50% do valor total.

Ella | Fitz Ristoranti

A nova empreitada dos chefs Paulo Barros e Salvatore Loi, mas sob o comando da chef Ana Cremonezi, tem como sugestão para o Dia dos Namorados pratos para compartilhar, como o terrário de mini legumes com espuma de aspargos e azeitonas desidratadas para a entrada (R$ 67). Para os pratos principais, capellini com frutos do mar (R$ 170), costeleta de cordeiro à milanesa com batata assada (R$ 130) ou o chateaubriand de black angus em crosta de ervas, purê de cenoura e vinho do porto (R$ 155). Todos os pratos servem duas pessoas. Vale também os drinques que saem das mãos do bartender Ricardo Barrero.

Onde: R. dos Pinheiros, 332, Pinheiros. 93083-8387. Dia dos Namorados: 12h/15h e 18h30/23h.