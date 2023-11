3 cafés da manhã sem pão com manteiga

Bebidas coloridas, ovos instagramáveis, doces obscenos. Tem dia que merece acordar com uma refeição assim. Por aí, podem até chamá-la de brunch, mas se ela acontecer antes do meio-dia, o nome correto continua sendo café da manhã.

Aqui, três cafezões com direito a pães diferentes, crepes, iogurte caseiro, sanduíches caprichados e até sorvete!

Saj

Iogurte caseiro e beirutes especiais integram menu matinal no Saj Foto: Victor Neves

Se você pedir, colocam croissant na chapa, mas fica o aviso: tem ovos mexidos bem cremosos, com coalhada, pepino e kaakeh, um pão libanês fofo e quentinho salpicado com gergelim (R$ 21), tem beirute de rosbife artesanal (R$ 41), awamet (bolinhos de chuva das Arábias, R$ 12), shakshuka (R$ 23), homus com pão saindo do saj (R$ 14), shikaf (coquetel de frutas com creme de elite fresco e ganola, R$ 23) e café com cardamomo, mas sem leitura da borra (R$ 10).

PUBLICIDADE

R. Girassol, 523, Vila Madalena. Seg. a sex., das 7h às 11h30; sáb. e dom., das 8h às 11h30. Tel.: (11) 3032 5939

Momo Gelato

Na Momo Gelato, as manhãs têm direito a waffles doces e salgados e bolinhas de sorvete Foto: Momo Gelato

Poucas coisas são tão italianas quanto pão com pasta de avelã e cappuccino pela manhã. Contudo, a sorveteria ítalo-carioca não parou por aí e serve ainda waffle de pão de queijo com Catupiry (R$ 16) ou tradicional com gelato (R$ 40), ciabatta com grana padano (R$ 12) e crostata de Nutella (R$ 23). Para acompanhar, espresso romano (com raspinhas de limão, R$ 11), mochaccino (R$ 24) e affogato (café gelado com gelato momolatte e chantili em taça martini, R$ 29).

R. Oscar Freire, 168, Jardim Paulista. Todos os dias, das 9h às 14h. Tel.: (11) 99400-9925

PUBLICIDADE

Bia Hoi

Café, bolos e crepes de inspiração vietnamitas são servidos aos domingos no Bia Hoi Foto: Guillermo White

Para espantar o sono dominical, ca phê sua da, é um café feito na prensa vietnamita, servido gelado, com leite condensado (R$ 13). Ele sozinho leva 10 minutos para chegar quentinho (R$ 8) e escoltar receitas como o bánh mì trứng ốp la (um sanduba na baguete com ovo frito e maionese picante, R$ 28), o viet cinnamon (enrolado doce de canela e outras especiarias, R$ 8), o bánh trung (ou bolo de lua, massa de mel e recheio de amendoim e gergelim, R$ 10). Ché (R$ 21) e o bánh xèo (crepe vietnamita de farinha de arroz e leite de coco com legumes e camarão, R$ 48).

R. Simão Álvares, 454, Pinheiros. Dom., das 10h às 13h. Tel.: (11) 3034-5595