3 carbonaras diferentões para o final de semana

Já que a primavera insiste em não dar as caras, nada como pratos comfort para aplacarem o tempinho invernal. Pavor dos nutricionistas, carbonara é delírio dos foodies. Feito com ovos, carne de porco curada (de preferência guanciale, que é a bochecha suína) e queijo ralado (o ideal é pecorino), o molho é normalmente servido com espaguete e toque de pimenta-do-reino preta moída na hora.

Em São Paulo, no entanto, alguns restaurantes não somente dispensaram a massa, como deram um twist nessa clássica receita romana. Conheça três deles.

Mila

Brócolis ramoso à carbonara é novidade no Mila. Foto: Lais Acsa

No restaurante descolado na zona dos faria limers, o chef Danillo Coelho é criativo. Ali, ele grelha buquês de brócolis ramoso e, sobre eles, despeja um molho bem cremoso à base de ovos orgânicos, queijo parmiggiano reggiano ralado bem fininho e pimenta preta. Por cima de tudo, posiciona fatias de lardo artesanal, que ao se aquecerem com o calor do prato (R$ 60), parece que vão derreter.

PUBLICIDADE

R. Bandeira Paulista, 1096, Itaim Bibi. Ter. a sex., das 12 às 15h e das 19h às 23h; sáb., das 13h às 18h e das 19 às 23h; dom., das 13h às 17h30. Tel.: (11) 2925-8442

Varanda

A base da farofa à carbonara do Varanda é pão de queijo 70% queijo da Serra da Canastra. Foto: Gabriel Martins

“A gente coloca nosso pão de queijo 70% queijo da Serra da Canastra no forno, para ficar bem crocante. Depois puxa no fogo com o guanciale que a gente produz aqui na câmara de maturação e ovo caipira”, assim é a nova farofa “tesão” (R$ 60) do Varanda nas palavras do chef Fabio Lazzarini. É acompanhamento para as carnes da casa para até quatro convivas, mas desperta o desejo de ser comida purinha, direto da panela!

R. Gen. Mena Barreto, 793, Jardim Paulista. Seg. a sáb., das 12h às 15h e das 19h às 22h; dom., das 12h às 17h. Tel.: (11) 3887-8870

PUBLICIDADE

Le Jazz

Há 12 anos a lula à carbonara é hit do menu do Le Jazz. Foto: Lucas Terribili

Lula gratinada com creme de leite, gema de ovo caipira, parmesão e crocante de presunto cru. O calamar à carbonara (R$ 64,50) é um clássico e um hit da brasserie há 12 anos. “Como tudo na nossa cozinha, ele foi inspirado em um prato que comi em Paris – um espaguete onde a lula fazia o papel da massa. Achei aquilo muito interessante, mas não era com essa configuração da receita que servimos no Le Jazz”, conta o chef e sócio Chico Ferreira.

R. dos Pinheiros, 254, Pinheiros. Dom. a qui, das 12h às 00h; sex. e sáb., das 12h às 1h. Tel.: (11) 2359-8141