3 sanduíches para matar a vontade de ir para a praia

Nada contra hambúrgueres nem misto quentes, contudo, o que acontece é que os chefs têm encontrado espaço mesmo é para incluir sanduíches com peixes, ovas e frutos do mar em seus cardápios.

Receitas que tanto funcionam como uma refeição leve e divertida, quanto acompanham um coquetel com louvor.

Aqui, três alternativas para enfrenta a cinzidão paulistana neste final de feriado prolongado enquanto se sonha com a brisa à beira-mar.

Pappa Bar

No Pappa Bar, o chef Pedro Mattos serve roll de polvo com ovas e katsuobushi Foto: Ricardo Dangelo

Depois de hamburgueria de sucesso e botequim fino no Rio e de uma trattoria em São Paulo, o chef Pedro Mattos decidiu abrir um bar “com pegada novaiorquina” nos Jardins. Em sua primeira primavera, o Pappa investe num menu de ostras frescas (há com sorvete de manga e togarashi é super refrescante!, R$ 52 com 4 unidades), que às vezes são empanadas para virarem um sandubinha com sunomono (R$ 54). A estrela dos belisquetes, porém, é o polvo roll, um brioche feito na casa, pincelado com manteiga de missô, dourado no forno e, só então, recheado com polvo, maionese japonesa, ovas de peixe voador e katsuobushi (R$ 42).

Al. Lorena, 1386, Jardins. Dom. a qua., das 19h às 00h; qui. e sex., das 19h à 01h; sáb., das 12h às 18h e das 19h à 01h. Tel.: (11) 96333-0884

Ventre Cozinha

O novíssimo Ventre tem sando de pintado empanado, molho tártaro de pimenta-de-cheiro e ovas Foto: Filipe Redondo

A nova casa do chef Marco Aurélio Sena, do vizinho Tantin Bar, mal abriu e já tem um hit no cardápio: o pintado sando (R$ 45). Feito com duas fatias de shokupan (pão de leite bem macio, típico de Hokkaido) tostadas unilateralmente, um filé alto do peixe de rio temperado apenas com flor de sal e empanado em panko, complementado por molho tártaro caseiro de pimenta-de-cheiro, folhas crocantes de alface americana e ovas de peixe voador “para reforçarem o sabor umami”, o sanduíche não dispensa goles de estio, um drink refrescante à base de gim e pitanga (R$ 34).

R. Capitão Prudente, 253, Pinheiros. Seg., das 12h às 16h; ter. a qui. das 12h às 16h e das 18h às 23h; sáb., das 12h às 00h e dom., das 12h às 17h. Tel.: (11) 3034-3082

Ella | Fitz

No Ella | Fitz, o brioche caseiro é recheado com lula, maçã, aioli de gengibre e ervas Foto: Ligia Skowronski

Imagina ter que cozinhar e criar ao lado dos chefões Salvatore Loi e Paulo Barros? Deve ser maravilhoso. Deve ser bem difícil também. Nesta dicotomia, Ana Cremonezi não para de inventar seus próprios pães e, na sequência, receitas que dependam deles.

Um exemplo é o brioche nero (com tinta de lula) que deu vida ao bocadillo de lulinhas à dorê, maçã fresca, aioli de gengibre e saladinha de ervas (R$ 67, duas unidades).

R. dos Pinheiros, 332, Pinheiros. Seg. a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h; sex., das 12h às 16h e das 18h30 às 23h; sáb. das 12h às 23h e dom., das 12h às 21h Tel.: (11) 93083-8387