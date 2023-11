3 steak tartares para saciar carnívoros em dias quentes

Uma grelha, carne, cervejinha e, se for ao redor de uma piscina, então... Para muita gente churrasco é a cara do verão. Nada contra, mas em dias em que as temperaturas batem os 30°C sem cerimônia nenhuma, por que não trocar assados por cortes bem picadinhos e refrescantes?

Aqui, três versões criativas de steak tartare, prato cru que se originou com guerreiros mongóis de Genghis Khan e carne de cavalo, ganhou fama no século 20 com a publicação da receita pelo chef francês Auguste Escoffier e hoje povoa menus mundo afora.

Krøzta

No Krøzta, o tartare de wagyu acompanha massinha de pizza e tem como tempero queijo artesanal, cogumelos e pera. Foto: Giuliana Nogueira

A nova casa do chef Thiago Maeda brilha tanto com pizzas, que usa a mesma massa para escoltar o crudo de wagyu com lâminas de cogumelo paris, cubinhos levemente adocicados de pera, aioli de pistache e missô para ligar os ingredientes, soja frita para dar uma crocância e neve de maratimba (queijo maturado de leite de vaca e ovelha da Queijaria Rima) para realçar a deliciosidade (R$ 48).

R. Jesuíno Pascoal, 39. Ter. a sáb., das 18h às 23h30; dom., das 13h às 19h

Osso

No Osso paulistano, o tartare é feito com filé mignon maturado e gema confitada. Foto: Neuton Araújo

Renzo Garibaldi foi capaz de criar uma grife de carnes no país com menor consumo per capita da América do Sul, o Peru – são cerca de 5 kg por ano!

Um dos maiores experts globais em dry aged, o chef trouxe, no ano passado, a marca a São Paulo e, aqui, serve entre outras especialidades filé mignon cru, maturado por 15 dias, gema confitada e cebolinha com torradinhas de baguete de fermentação natural (R$ 75).

R. Bandeira Paulista, 520, Itaim Bibi. Seg. a sex., das 12h às 15h30 e das 19h30 às 23h; sáb., das 12h às 00h; dom., das 12h às 18h. Tel.: (11) 3167-3816

Votre Brasserie

No Votre Brasserie, o tartare bem temperado acompanha fritas caprichadas Foto: Angelo Dal Bo

São Paulo não é órfã, mas é carente de restaurantes franceses. Uma demanda que o restô no Baixo Pinheiros tenta herculeamente suprir, haja visto as filas recorrentes na porta. Aviso dado, o lugar é um charme e a cozinha do chef Chico Farah, um chamego, com destaque ao tartare classicão, pero no mucho, visto que leva toque de molho inglês e de ketchup, mas nadica de gema. Acompanha saladinha, torradas e batatas de verdade, que descansam pelo menos 24 horas de molho em água antes de serem fritas duas vezes (R$ 79).

R. Natingui, 1520, Pinheiros. Teg. a sex., das 12h às 15h e das 19h às 23h; sáb., das 12h30 às 23h30; dom., das 12h30 às 17h. Tel.: (11) 97428-3872