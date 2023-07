4 lugares em São Paulo para comer comida rosa e entrar no clima de ‘Barbie’

Barbie é um fenômeno: o filme se tornou a maior venda de ingressos em pré-estreia da Warner Bros. no Brasil, está levando multidões aos cinemas e encontramos pessoas vestidas de rosa por todos os lados. É um filme-evento. Por isso, também é natural que os restaurantes tentem entrar na onda. Como? Oferecendo comida rosa aos seus clientes.

Em São Paulo, algumas casas já ofereciam produtos na temática, enquanto outras estão aproveitando o barulho ao redor do longa-metragem para embarcar na onda do sucesso. A seguir, confira uma seleção de quatro restaurantes que você encontra comida cor-de-rosa:

We Coffee

A We Coffee, cafeteria conhecida pelas vitrines e bebidas coloridas e lúdicas e com design futurista, entrou no clima de Barbie. Especialmente para o lançamento do filme da boneca mais conhecida do mundo, será lançado o Pink, bebida à base de morangos, abacate e iogurte, feito com creme de chocolate branco e creme de leite finalizado com flores comestíveis (R$ 28). Para acompanhar, vale o Magic Stick, mais conhecido como hotdog de morango, recheado com creme de frutas vermelhas e morangos frescos (R$ 16,50).

Onde: Al. Lorena, 1682, Jardim Paulista. 9h/20h.

Magic Stick, mais conhecido como hotdog de morango, recheado com creme de frutas vermelhas e morangos frescos Foto: Júnior Vieira

Nash Frango Frito

Continua após a publicidade

Um dos melhores frangos fritos de São Paulo, a Nash também entrou na onda -- ainda que eles digam que Barbie nem estava em discussão. É o Pink Chick, feito em parceria com a Castro Burger, que leva pão de curry, sobrecoxa de frango, pink maionese e picles de tomate verde. E, como sempre, o lanche especial do mês não está no delivery, só no local.

Onde: R. Tangará, 137, Vila Mariana. 91151-5347. 12h/22h30 (ter. a qui., 18h/22h30; fecha seg.).

The B-Burgers

Na The B-Burgers, hamburgueria gourmet, não poderia ser diferente: nas próximas semanas, até o dia 20 de agosto, será oferecido um hambúrguer gourmet com maionese grill rosa, o B-Pink. É uma receita exclusiva do Chef Ítalo Bruno, fundador da The B-Burgers, preparado com blend de 70g moldado e grelhado até atingir a perfeição, queijo cheddar fatiado, maionese grill rosa exclusiva, farofa de bacon e pão especial.

Onde: R. Voluntários da Pátria, 3157, Santana. 11h/23h (sex. e sáb., 11h30/23h30; dom., 16h/13h30).

Hambúrguer com maionese rosa da B-Burger Foto: Louise Xavier

PikurruchA’s

Continua após a publicidade

Referência há uma década em doces e sobremesas artesanais, a PikurruchA’S também preparou uma seleção especial em seu cardápio para celebrar o lançamento do filme. Dentre as opções em suas três unidades, o PipoCoffee (R$24), um café rosa exclusivo com brigadeiro branco e pipoca doce, e o Frozen FoFINI (R$26), um Frozen que leva o sabor do Tubetes, doce carro-chefe da FINI. O espaço também oferece sobremesas, como o Morangoffee (R$27), que leva doce de leite, chantilly e morangos. Para os drinks, destaque para o Pink Gin (R$40), com suco de limão, gin infusionado com framboesa, xarope de açúcar artesanal, tônica, laranja desidratada e pimenta rosa, e o Pink Mimosa (R$40), com morangos picados, suco de laranja, sirup de grenadine e Chandon brut Rosé.

Onde: R. Diana, 695, Perdizes. 4111-6859. 11h/20h.