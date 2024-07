4 restaurantes imperdíveis para conhecer em Ilhabela, litoral de São Paulo

Ilhabela está em um período cheio de turistas. Não apenas pelas férias escolares, época em que as famílias buscam boas praias para passar o tempo, mas também por ser uma das mais movimentadas rotas de baleias. Por lá, o ecoturismo ganha cada vez mais força.

Assim, Paladar selecionou quatro restaurantes de Ilhabela que valem a visita -- um deles, aliás, em alto mar. As melhores opções para quem ama frutos do mar na beira da praia.

Pescadora

Se você passar muito rápido, talvez nem note que ali, numa importante avenida da cidade, está o restaurante Pescadora. Afinal, ele fica escondido, na antiga garagem de barcos da família da chef Renata Vanzetto. O cardápio tem forte influência da infância caiçara de Renata, com foco em frutos do mar e de produtores locais. É indispensável começar essa refeição com as deliciosas manjubinhas (R$ 33), que chegam na mesa inteiras e com maionese picante. Nos principais, é bom o poke (R$ 125), com camarão crocante, salmão em cubos, manga, shoyu, pepino agridoce, maionese picante e arroz. Bom para os dias frescos. Quer algo mais elaborado? Vá de IlhaBelle (R$ 119), com pescada cambucu na chapa, molho de alcaparras, cogumelos frescos, manteiga, raspas de limão e vinho branco.

Onde: Av. Força Expedicionária Brasileira, 495, Santa Tereza, Ilhabela. (12) 3896-2650. Qua. e qui., 16h/22h; sex. e sáb., 12h/22h; dom., 12h/18h.

A Barca

Não é bem um restaurante: A Barca faz passeios diários para praias mais afastadas e, na época, também faz avistamento de baleias. Tudo em uma barca grande, confortável na medida do possível, com mesas e cadeiras. São dois menus que variam de acordo com o passeio. Quando o barco vai para alto mar, na tentativa de ver baleias, é servido um prato com frutas (abacaxi, uva e morango), antepastos (ricota, homus de beterraba; caponata com torradinhas), ceviche de peixe nativo, tacos com peixe, lula e outros frutos do mar e, para encerrar, um saboroso brownie com doce de leite. O segundo menu é quando o barco fica no canal entre Ilhabela e São Sebastião. Eles servem as frutas, bastonetes de cenoura e pepino servidos com molho de iogurte natural, duas entradas (ceviche com peixe fresco da semana e lula ou camarão à provençal), um peixe que pescaram naquela semana naquele mesmo barco, feito na grelha do barco com legumes também grelhados e uma saborosa farofa de banana e, pra fechar, o brownie. Hoje, sai R$ 380 por pessoa.

Onde: Saídas de São Sebastião e Ilhabela. Duração: seis horas. Preço: R$ 380 por pessoa, mais gorjeta de 10%. Contato para reservas: 12 99115-3410.

O delicioso peixe bijupirá, servido grelhado com legumes e farofa de banana Foto: Matheus Mans

Cozinha e Bar Caiçara

É ali dentro do espaço para eventos Vila Salga, do lado da Capela Nossa Senhora Imaculada Conceição, que está o Cozinha e Bar Caiçara. O restaurante tem uma culinária centrada em torno de produtos frescos provenientes do mar, buscando valorizar os ingredientes locais e priorizar os pequenos produtores. Ao mesmo tempo, busca inspiração em outras culinárias “caiçaras” ao redor do mundo e seus diferentes pratos litorâneos.

Onde: Av. Perimetral Norte, 4781, Armação, Ilhabela. 10h/18h (sáb., 10h/14h).

Restaurante Viana

Se existe um restaurante tradicional de verdade em Ilhabela é o Restaurante Viana, que está aberto há mais de 60 anos e que pertence a uma família alemã que se apaixonou pelo Brasil. Não dá para visitar o endereço sem comer a conhecida Casquinha de Camarão (R$ 55), que tem sua receita guardada a sete chaves. As sugestões da casa para seguir com os frutos do mar são os camarões grelhados com risoto de brie e alho poró (R$ 154). Prefere dar um tempo no camarão? Vá de Peixe Caiçara (R$ 110), com pirão e farofa de banana.

Onde: Av. Leonardo Reale, 2300, Praia do Viana, Ilhabela. 11h/17h30 (sex., sáb. e dom., 11h/19h).