Eles são deliciosos, gostosos de comer e geralmente rendem boas fotos -- não à toa, existem até casas especializadas no doce com foco em um visual “instagramável”. São os donuts, típico doce norte-americano, mas que caiu no gosto dos brasileiros nos últimos tempos. E, apesar de algumas deslizadas por aí, há boas opções de donuts no mercado.

Confira, a seguir, boas opções de donuts em São Paulo que, apesar de continuarem com aquele visual extravagante e bem doces, são feitos do jeito certo -- e bem gostosos.

Fatz Delícias

Na Fatz Delícias, casa que é inspirada nas redes de fast-food dos anos 1990, os donuts são a principal opção de sobremesa do cardápio -- dividem espaço apenas com as bombas. Além das cinco opções de rosquinha – aquelas sem recheio, com furo no meio e coberturas chamativas, as queridinhas do Homer Simpson –, há também seis recheadas (R$ 13 cada): frutas vermelhas, doce de leite, Prestígio, Alpino, Bavarian e a clássica Boston Cream.

Onde: R. Cunha Gago, 854, Pinheiros. 11h30/00h (qui. a sáb., 11h30/4h; dom., 11h30/00h). Delivery via Rappi.

PUBLICIDADE

Kez

A Kez, que também é padaria, conta com deliciosos donuts em seu cardápio -- que, agora, são vendidos em uma só marca, sem mais a divisão com a Kez Donuts. São menos opções disponíveis neste formato, mas continuam gostosas como sempre. A rosquinha do Homer, por exemplo, é feita com granulado colorido artesanal, feito na própria casa (R$ 15,50). A Kez ainda conta com três opções recheadas (limão siciliano, pistache e frutas vermelhas, a R$ 24,50 cada), com um equilíbrio agradável no açúcar e com massa leve e artesanal.

Onde: R. Sabará, 347, Higienópolis. 2774-2731. 7h/20h. Delivery via iFood e Rappi.

The Good Cop

Uma boa opção de donut americano para comer em terras brasileiras é o da The Good Cop. A casa também conta com opções de rosquinhas e recheadas -- todas bem gostosas, mesmo quando o açúcar passa um pouco do ponto. Vale experimentar o tradicional glaceado (R$ 12,90), o mais equilibrado de todos, e que mostra a qualidade da fritura do donut. Dos recheados, o de alfajor é a grande surpresa: não é tão parecido com o doce que lhe dá o nome, mas a mistura de doce de leite com chocolate é imbatível (R$ 18,90).

PUBLICIDADE

Onde: R. Carlos Weber, 1186, Vila Leopoldina. 2539-7018. 11h30/22h30.

Donuts do The Good Cop Foto: Acquaviva

Mister Donuts

A Mister Donuts conta com impressionantes 22 lojas espalhadas na Grande São Paulo e interior. A massa do donut é fresquinha e há um mar de opções para todos os gostos: no mundo das rosquinhas, desde aquelas mais tradicionais (como o donut de canela e original, R$ 10 cada) e até outras mais elaboradas (a de crème brûlée, por R$ 13, é surpreendente, assim como a de caramelo e flor de sal, também por R$ 13); no mundo dos donuts recheados, há recheio na medida certa e bons sabores, como a explosão doce Buenos Aires (com doce de leite e cobertura de chocolate, a R$ 18) e o de banoffee (R$ 18).

Onde: R. Carlos Weber, 1660, Vila Leopoldina. 3832-9852. 11h/20h. Delivery via iFood.

PUBLICIDADE

New York Donuts

A New York Donuts é a que mais se aproxima do donut que encontramos nas principais cidades dos Estados Unidos -- recheio farto, massa fresquinha. É gostoso o donut de maçã verde e coberto com chocolate branco (R$ 13,90), um dos mais diferentes do cardápio. No entanto, os melhores são os tradicionais, sem muitas invencionices. É o caso da rosquinha do Homer (R$ 10,90), com a tal cobertura rosa, e o de chocolate dark (R$ 10,90).

Onde: Rua Doutor Isaías Salomão, 33, Saúde. 95944-0593. 11h/23h15.